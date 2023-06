Google met fin à la dernière itération de ses lunettes de réalité augmentée

Samsung, Apple et Meta se livrent actuellement à une course à l’armement en matière de matériel de réalité augmentée (RA). À un moment donné, Google a également participé à cette course.

Vous vous souvenez peut-être de la conférence Google I/O 2022 de l’année dernière, au cours de laquelle Google a présenté une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée. Contrairement aux Google Glass, les nouvelles lunettes ressemblaient à des lunettes ordinaires avec des montures noires et n’avaient rien à voir avec les Google Glass de 2012, qui étaient à la fois futuristes et bizarres. Google a montré comment ses nouvelles lunettes de réalité augmentée pourraient être d’une grande aide dans la vie réelle. Regardez la vidéo qui accompagne cet article pour découvrir comment les lunettes AR peuvent rendre le monde plus petit.

En effet, elles permettent à des personnes parlant des langues différentes de comprendre en temps réel ce qui leur est dit et de traduire leur réponse de manière à ce qu’elle puisse être comprise par l’autre personne portant ses propres lunettes. Et même si ce type de traduction est disponible sur les smartphones Pixel avec la fonction « Traduction en direct », il y a quelque chose de magique à voir la traduction devant ses yeux au moment où les mots sont prononcés.

Mais les lunettes AR de Google finissent au même endroit que de nombreuses idées audacieuses de l’entreprise, qu’elles soient convaincantes ou non. Il s’agit de la poubelle. Google a même racheté la société canadienne North en 2020 dans le but de revenir sur le marché des lunettes connectées grand public. Google a cessé de produire la version grand public des Google Glass en 2015 et, plus tôt cette année, a cessé de proposer une version destinée aux entreprises.

En ce qui concerne la relance des lunettes connectées de Google, après le départ des responsables des unités AR et VR de Google, les changements constants dans l’orientation de l’entreprise (sans jeu de mots) et les licenciements annoncés par l’entreprise, il semble que Google mette fin au projet, du moins en ce qui concerne l’aspect matériel.

Se concentrer sur le logiciel

De la même manière que Google concède des licences Android aux fabricants de smartphones, il se pourrait qu’il en aille de même pour son logiciel de réalité augmentée. Alors que Google aurait l’intention de développer une plateforme Android XR pour le casque de réalité mixte de Samsung, il semblerait qu’il travaille également sur une plateforme « micro XR » pour les lunettes de réalité augmentée d’autres fabricants. Pour l’instant, Google continue de se concentrer sur les logiciels de réalité augmentée. Un autre élément prometteur du matériel de Google semble donc avoir été écarté par la bande de Mountain View.

Cependant, deux employés de Google laissent entendre que Google pourrait ramener les lunettes un jour. Google a encore des équipes qui travaillent sur les technologies AR, donc tout est possible.