Google Play met à jour ses règles pour autoriser les applications de Blockchain et NFT

En tant que plateforme, Google s’engage à aider les développeurs à donner vie à leurs idées innovantes. Google Play héberge déjà diverses applications liées à la blockchain, et la société reconnaît que ses partenaires sont désireux d’améliorer ces offres, en créant des expériences numériques plus attrayantes et immersives avec des actifs numériques tokenisés tels que les NFT. Tout en encourageant l’innovation, Google souligne l’importance de la concilier avec la protection des utilisateurs.

Google a mis à jour sa politique pour permettre de nouvelles façons d’effectuer des transactions pour le contenu numérique basé sur la blockchain dans les applications et les jeux sur Google Play . Ces changements visent à favoriser les expériences créatives in-app et à aider les développeurs à développer leurs activités. La nouvelle politique entrera en vigueur le 7 décembre.