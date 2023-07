ChatGPT vient d’être détrônée par Threads !

Dans l’ensemble, les premiers Threads adoptés semblent être bien accueillis par les utilisateurs, avec seulement quelques plaintes soulignant les différences entre Threads et Twitter. Cependant, de futures mises à jour sont attendues au fur et à mesure que Threads se développe, et des fonctionnalités telles que les hashtags ont déjà été déployées.

Avec Threads, sa société mère Meta bénéficie de la connexion avec sa plateforme sœur Instagram, ce qui vous permet d’utiliser facilement les détails de connexion que vous avez déjà pour créer un compte. Après des mois de problèmes au sein de Twitter, dirigé par Elon Musk, de nombreuses personnes se sont tournées vers Threads pour trouver refuge. Le point culminant a été la limitation du nombre de tweets que les utilisateurs enregistrés peuvent voir par jour, tandis que les utilisateurs non enregistrés ne peuvent plus du tout accéder au site.

La plateforme a enregistré 10 millions d’inscriptions au cours des 7 premières heures, 30 millions d’utilisateurs le premier jour et plus de 70 millions d’inscriptions le lendemain. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que la réaction des utilisateurs à Threads avait été « bien au-delà de nos attentes ».