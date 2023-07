Les fans du Google Pixel 8 doivent commencer à économiser dès maintenant !

Le lancement prochain de la gamme Pixel 8 de Google a enthousiasmé de nombreux fans, qui ont anticipé diverses améliorations telles que le chipset Tensor G3, les mises à niveau de la caméra et les améliorations logicielles. Récemment, une fuite a fait surface, révélant les spécifications de l’écran de la gamme de flagships. Aujourd’hui, une autre fuite a fourni des informations sur le prix et les spécifications de l’appareil Pixel 8 standard.

L’informateur fiable Yogesh Brar a révélé dans un récent tweet que le prochain Pixel 8 coûtera 50 à 100 dollars de plus que son prédécesseur, le Pixel 7. Il pourrait avoir une fourchette de départ de 649 dollars et 699 dollars. Cela signifie que si vous souhaitez acheter cet appareil, vous feriez mieux de commencer à économiser dès maintenant !

Google Pixel 8 – 6.17″ FHD+ OLED, 120Hz

– Google Tensor G3 SoC

– 8GB RAM, 128/256GB storage

– Camera: 50MP (GN2) (OIS) + 12MP UW

– Selfie: 11MP

– Android 14

– Ultrasonic FP

– 4,485mah battery, 24W wired/ 12W wireless Launch: Early October

Price: $649/699 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) July 10, 2023

Bien que décevante, cette situation n’est pas surprenante. Si vous vous souvenez bien, le Pixel 7a récemment lancé est également 50 euros plus chers que le Pixel 6 a de l’année dernière. Pour rappel, des rumeurs circulent également sur le fait que le prochain iPhone 15 Pro Max pourrait lui aussi voir son prix augmenter.

Les spécifications du Pixel 8 sont également apparues. Il devrait être équipé d’un écran OLED de 6,17 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Il sera très probablement alimenté par le prochain chipset Tensor G3 de Google, et pourra embarquer 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Il pourrait y avoir une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur GN2 de Samsung et le support OIS tandis que le capteur ultra large devrait être de 12 mégapixels. La caméra frontale pourrait être de 11 mégapixels.

Des informations sur l’appareil

L’appareil devrait être doté d’une batterie de 4 485 mAh, avec un support de la charge rapide filaire de 24 W et de la charge sans fil de 12 W. Il sera très probablement livré avec Android 14. Au milieu de tout cela, la fuite la plus excitante est probablement celle du capteur d’empreintes digitales du Pixel 8. Brar pense qu’il sera équipé d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran.

Cependant, rien n’est concret à ce jour. Il faut donc prendre cette révélation avec des pincettes.