Les Nothing ear (2) sont désormais disponibles en noir, l’application Nothing X évolue

Nothing, a dévoilé une nouvelle variante noire de ses écouteurs ear (2), certifiés Hi-Res Audio et dotés d’une fonction de réduction du bruit. Cette annonce s’accompagne de mises à jour de l’application Nothing X, comprenant un égaliseur avancé pour les ear (2) et les ear (stick), ainsi qu’une fonction de réduction du bruit exclusivement pour Ear (stick).

Après son lancement réussi en mars de cette année, les Nothing ear (2) ont reçu le prestigieux Red Dot Design Award. Les écouteurs sont désormais disponibles dans un élégant coloris noir avec une finition noire fumée et mate.

Les écouteurs Nothing ear (2) combinent la certification Hi-Res Audio et la technologie LHDC 5.0 pour un son exceptionnel. Dotés d’un haut-parleur personnalisé de 11,6 mm, ces écouteurs offrent des basses profondes et puissantes et des aigus cristallins. La conception à double chambre optimise la circulation de l’air, ce qui se traduit par une meilleure qualité sonore globale.

De plus, les écouteurs ear (2) offrent un large éventail de fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’écoute. Il comprend la double connexion pour un changement d’appareil en toute transparence, un profil sonore personnel pour un son personnalisé, la technologie Clear Voice à l’épreuve du vent et de la foule, et l’annulation active du bruit personnalisée qui s’adapte à la forme du canal auditif de l’utilisateur.

En plus de la nouvelle variante noire des ear (2), l’application Nothing X présente deux nouvelles mises à jour audio :

L’égaliseur avancé : Les utilisateurs des ear (2) et des ear (stick) peuvent désormais profiter de l’égaliseur avancé, qui leur permet de personnaliser leur son avec une plus grande précision. L’interface graphique intuitive permet une personnalisation poussée grâce à un égaliseur à 8 bandes avec prévisualisation en temps réel, facteur Q complet et contrôle des fréquences. Les utilisateurs peuvent même partager leur profil d’égalisation ou en télécharger d’autres à l’aide d’un code QR

Réduction du bruit : Nothing a également introduit une fonction de réduction du bruit exclusivement pour les utilisateurs des ear (stick). Cette fonction atténue les bruits ambiants, offrant ainsi une expérience musicale plus immersive. Pour accéder à cette fonction, les utilisateurs peuvent se rendre dans la section Paramètres de l’application Nothing X

Prix et disponibilité

La variante noire des Nothing ear (2) sera vendue au prix de 149 euros et pourra être achetée à partir du 21 juillet.

À partir d’aujourd’hui, tous les utilisateurs d’ear (2) et d’ear (stick) peuvent profiter des nouvelles fonctions d’égalisation avancée et de réduction du bruit, qui sont désormais disponibles sur l’application Nothing X.