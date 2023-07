Vous voulez supprimer votre compte Threads ? Dites adieu à Instagram

by

Meta a lancé son rival Twitter, appelé Threads, le 6 juillet, et a réussi à amasser plus de 30 millions d’utilisateurs au cours de sa première journée. La nouvelle application est essentiellement une déclinaison d’Instagram qui s’inspire directement de l’interface utilisateur de Twitter. Afin d’attirer les utilisateurs, Meta a également fait en sorte qu’il soit extrêmement facile de transférer les détails cruciaux d’Instagram — tels que le pipeline de connexion et la base d’abonnés — sur Threads.

Aussi intéressant que cela puisse paraître, il y a un gros bémol.

Si vous avez adopté la tendance Threads, mais que vous vous êtes vite rendu compte que ce n’était pas votre tasse de thé, vous ne pouvez pas simplement vous débarrasser de votre compte. Pour supprimer votre compte Threads, vous devrez également supprimer définitivement votre compte Instagram. « Votre profil Threads ne peut être supprimé qu’en supprimant votre compte Instagram », indique une page de politique de confidentialité sur le forum d’aide officiel d’Instagram.

Si vous avez déjà installé Threads sur votre smartphone, vous constaterez que la page de contrôle des comptes de l’application mentionne que certains paramètres sont appliqués simultanément sur vos comptes Threads et Instagram. L’avertissement in-app mentionne spécifiquement la suppression du compte comme un exemple de cette politique.

L’application Threads vous permet uniquement de désactiver votre compte, ce qui correspond essentiellement à une brève période d’inactivité et non à une suppression définitive. Pour supprimer définitivement toute trace de votre activité sur Threads, les deux seules options sont de supprimer individuellement chaque publication ou de sacrifier le compte Instagram en même temps que le compte Threads.

S’échapper n’est pas facile

Dans la version actuelle de l’application, Threads ne vous permet de désactiver votre compte qu’en suivant ce chemin : Paramètres > Compte > Désactiver le profil. Cependant, si vous cherchez à supprimer complètement votre compte, vous êtes d’abord redirigé vers l’application Instagram. Dans l’application Instagram, lorsque vous appuyez sur le Centre de comptes sur la page Paramètres et confidentialité pour procéder à la suppression, vous êtes à nouveau confronté à une vue du Centre de comptes Meta autonome.

Sur le tableau de bord des comptes Meta, vous devez suivre un processus en plusieurs étapes avant de pouvoir enfin supprimer votre compte Instagram — et avec lui, votre profil Threads également. Au cas où vous seriez curieux, voici comment supprimer votre compte Instagram depuis l’application : Paramètres et confidentialité > Espaces comptes > Informations personnelles > Propriété et contrôle du compte > Désactivation ou suppression > Supprimer le compte.

Ce n’est pas tout. La suppression du compte est un processus instantané, mais il peut s’écouler jusqu’à 90 jours avant que toutes les données de votre compte — y compris les publications multimédias et les mises à jour de texte — soient effacées des serveurs de Meta. La politique de suppression de compte de Threads est, bien entendu, controversée. Ou, pour dire les choses simplement, elle ressemble pour l’instant à une tentative désespérée de Meta de garder les utilisateurs sur sa nouvelle plateforme.

Une petite lueur d’espoir

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a révélé qu’un moyen de supprimer les comptes Threads séparément est au programme. « J’ai reçu des questions sur la suppression de votre compte », a déclaré Mosseri sur Threads. « Pour clarifier, vous pouvez désactiver votre compte Threads, ce qui cache votre profil et votre contenu Threads, vous pouvez rendre votre profil privé et vous pouvez supprimer des posts individuels de Threads — tout cela sans supprimer votre compte Instagram. Threads est alimenté par Instagram, il s’agit donc pour l’instant d’un seul compte, mais nous cherchons un moyen de supprimer votre compte Threads séparément ».

C’est loin d’être définitif, mais nous verrons ce que Meta et Instagram annoncent à partir de là.