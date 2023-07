Twitter modifie sans préavis les conditions de connexion pour l’affichage des tweets

Twitter est revenu sur l’une de ses dernières décisions, qui obligeait les utilisateurs à se connecter à leur compte pour consulter les tweets. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent toujours voir les tweets sans se connecter en ouvrant les liens Twitter sur leur navigateur.

Selon l’article de TechCrunch, cette décision intervient quelques jours seulement après l’annonce faite par Twitter d’obliger les utilisateurs à se connecter pour voir les tweets. La plateforme serait revenue sur ces changements « silencieusement ». La publication a également noté qu’elle avait remarqué que les aperçus de tweets s’affichaient toujours dans WhatsApp et Stack. Engadget a également remarqué que les aperçus de Twitter étaient toujours visibles sur iMessage.

Lors de l’annonce, Elon Musk a déclaré que ces mesures seraient appliquées en tant que « mesure temporaire ». Pour expliquer, le milliardaire a noté que cette décision visait à prévenir potentiellement le scraping de données.

En effet, Elon Musk a qualifié cette décision de « mesure d’urgence temporaire » et a déclaré que Twitter faisait l’objet d’un pillage de données, ce qui entraînait une dégradation du service pour les utilisateurs normaux. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a pas fait d’annonce officielle concernant la possibilité pour les utilisateurs de voir des liens même s’ils ne sont pas connectés.

Il a également été noté qu’en plus de l’absence de nouvelles sur la décision de revenir sur l’obligation de se connecter, il n’y avait pas non plus d’informations sur les mesures que la plateforme allait appliquer pour empêcher le scraping. Cette décision intervient peu de temps après que Meta ait lancé une autre application qu’elle avait annoncée depuis un certain temps. En effet, Meta a annoncé le lancement d’une nouvelle application basée sur le texte pour rivaliser avec Twitter. Cette nouvelle application s’appelle Threads, et Mark Zuckerberg comptait probablement tirer parti de la façon dont certaines personnes avaient pris des décisions divergentes sur Twitter.

D’autres restrictions

Par ailleurs, Musk a également limité la lecture des utilisateurs à 1 000 messages par jour pour les comptes non vérifiés. Les comptes vérifiés pourront lire 10 000 messages par jour. Il s’agit d’une autre mesure prise par la plateforme pour tenter de lutter contre la récupération de données.

Dans un récent article de blog, Twitter a déclaré que ce changement n’affecterait qu’un « petit pourcentage de personnes » et qu’il n’y avait pas eu beaucoup d’effets sur la publicité. Les fans devront attendre de voir si Twitter reviendra également sur les limites de lecture, puisque la même chose s’est produite avec la décision de rendre les tweets visibles uniquement par les personnes qui se sont connectées.