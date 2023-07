Selon Microsoft, Sony prévoit le lancement de la PS5 Slim dans le courant de l’année

Bien que la console PlayStation 5 soit commercialisée depuis novembre 2020, nombreux sont ceux qui attendent leur heure. Dans l’attente d’une application qui tue, par exemple, ou peut-être d’une offre groupée intéressante ou d’une baisse de prix (le prix de la console étant plutôt exorbitant). D’autres encore attendent sûrement après avoir entendu des rumeurs sur un modèle PS5 Slim.

Dans le cadre de la bataille juridique qui l’oppose à la Federal Trade Commission, Microsoft a révélé dans des documents judiciaires qu’elle s’attend à ce que Sony lance la PS5 Slim dans le courant de l’année.

Microsoft pense que ce nouveau modèle de PS5 coûtera le même prix que la Console édition numérique PlayStation 5, qui se vend actuellement à 449,99 euros. Devant le tribunal, l’entreprise a déclaré : « De même, PlayStation vend une édition numérique moins cher à 399,99 dollars, et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard dans l’année au même prix réduit », comme le rapporte VideoGamesChronicle.

Le géant de la technologie a également laissé entendre qu’un modèle PS5 Pro verrait le jour plus tard, en déclarant que Sony « prévoit de sortir des modèles Pro et Slim plus différenciés dans un proche avenir ». S’il y a plus d’un modèle Slim, cela pourrait faire allusion aux plans annoncés l’année dernière pour lancer une PS5 avec un lecteur de disque amovible.

Il n’est pas surprenant que Sony ait l’intention de lancer un modèle PS5 Slim. Chaque génération de console a vu le lancement d’une version allégée quelques années après le matériel d’origine. Souvent, ces modèles finissent par être les plus vendus d’une génération en raison de leur taille plus compacte et de leur prix réduit.

Un lancement pour les fêtes de fin d’année ?

Si la PS5 Slim est vraiment prévue pour cette année, ce sera probablement pour les fêtes de fin d’année (d’octobre à décembre), en ligne avec le lancement en 2020 de la PS5 et des Xbox Series X|S.

Ce ne serait pas le seul matériel prévu par Sony dans un avenir proche. Le contrôleur PS5 Access est également prévu, qui vise à fournir un moyen plus accessible de jouer aux meilleurs jeux de la PS5 pour un large éventail de joueurs. Le Project Q, qui sera bientôt disponible, est un ordinateur de poche doté d’un écran 1080p et permettant de jouer à distance.