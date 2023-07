Le OnePlus Nord 3 est officiel avec un écran de 6,7 pouces à 120 Hz et une caméra de 50 mégapixels

Comme prévu, OnePlus a lancé hier son dernier téléphone de la série Nord. Le OnePlus Nord 3 est disponible dans la plupart des pays européens en précommande, et en vente libre à partir du 12 juillet. Le prix de la version 8 Go/128 Go est de 449 € et celui de la version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est de 499 €, mais seulement pour une durée limitée jusqu’à la fin du mois de juillet. Ensuite, le prix du OnePlus Nord 3 16 Go/256 Go passera à 549 euros.

Le OnePlus Nord 3 est équipé d’un écran de 6,7 pouces qui se rafraîchit à 120 Hz et peut atteindre une luminosité maximale de 1 500 nits. Il est doté d’une caméra principale de 50 mégapixels. Le OnePlus Nord 3 fonctionne avec le dernier chipset Dimensity 9000 de MediaTek. Il est également équipé d’Android 13 et séduit par sa batterie de 5 000 mAh à charge rapide (80 W).

En plus de tout cela, le OnePlus Nord 3 est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage ou 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, ce qui lui donne une longueur d’avance sur d’autres smartphones de milieu de gamme.

Les bords fins de l’écran et les arêtes arrondies lui confèrent une allure de vaisseau amiral haut de gamme. Le smartphone est disponible dans les coloris Misty Green et Tempest Gray. Il est doté d’un verre Gorilla Glass 5 au dos et d’un verre Dragontrail à l’avant pour une protection contre les rayures.

L’une des caractéristiques des smartphones OnePlus est le curseur d’alerte OnePlus, et le Nord 3 le possède, situé sur le côté de l’appareil. Ce curseur pratique permet de contrôler facilement le volume et les notifications, à l’instar de l’interrupteur anneau/silence des iPhone.

Spécifications de la caméra

En ce qui concerne la configuration de la caméra, les spécifications annoncées par les rumeurs se sont avérées exactes. Le Nord 3 est équipé de trois caméras arrière : une caméra principale Sony IMX890 de 50 mégapixels, la même que celle utilisée dans le flagship OnePlus 11, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Le smartphone prend également en charge la stabilisation optique de l’image (OIS) ultra-fluide, ce qui est idéal pour prendre des photos en mouvement ou dans des situations de faible luminosité, et il peut filmer des vidéos en 4 k à 60 images par seconde.

Comme indiqué précédemment, le OnePlus Nord 3 est équipé du dernier Dimensity 9000, dont les performances sont plus proches de celles du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 utilisé dans des flagships, que des chipsets utilisés dans d’autres smartphones de milieu de gamme. Ce puissant chipset, associé à l’écran plat, fait du Nord 3 un excellent choix pour les jeux et la productivité.

Prêt à l’emploi, le OnePlus Nord 3 fonctionne sous Android 13 avec OxygenOS 13.1. Il comprend également la technologie NFC pour des paiements pratiques en déplacement et une télécommande IR, qui peut être utilisée avec Android ou Google TV. Le smartphone est assuré de recevoir trois mises à jour majeures d’Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Avec la sortie du OnePlus Nord 3, l’entreprise chinoise a considérablement amélioré sa position sur le marché des smartphones de milieu de gamme. L’appareil est doté d’une importante batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge incroyablement rapide de 80 W. En fait, il peut être entièrement rechargé avec une batterie de 5 000 mAh. En fait, il peut être entièrement rechargé en seulement 30 minutes, une caractéristique qui répond à nos modes de vie occupés et parfois chaotiques.

Le nouvel OnePlus Nord 3 pourrait bien être l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme de cette année.

Parallèlement au OnePlus Nord 3, la société a également annoncé un OnePlus Nord CE3 plus abordable pour le marché indien, qui arrivera en août.