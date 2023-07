Un autre rapport anticipe un lancement de l’iPhone SE 4 en 2025

Contrairement à la gamme d’appareils haut de gamme d’Apple, la famille iPhone SE de milieu de gamme n’est pas soumise aux règles et aux cycles de mise à jour habituels d’un an, ce qui fait que les fans du modèle original de 2016 ont attendu une deuxième édition pendant ce qui a semblé être une éternité, puis ont obtenu une troisième génération (avec un design inchangé) à peu près 24 mois après 2020.

Cette stratégie de sortie incertaine et volatile a naturellement donné naissance à toutes sortes de rumeurs contradictoires sur l’iPhone SE 4, et malheureusement, on ne peut pas être sûr de beaucoup de choses en ce qui concerne le prochain smartphone abordable d’Apple.

Initialement attendue par de nombreux initiés et experts de l’industrie pour sortir dès cette année, la suite du smartphone de 4,7 pouces de 2022 est maintenant peu probable de voir le jour 2023… ou 2024. Bien que cela semble définitivement mauvais, les derniers ragots suggèrent au moins qu’un iPhone SE de quatrième génération est toujours d’actualité, ce qui contredit les spéculations les plus folles d’une annulation totale il y a quelque temps.

Si l’on en croit un nouveau rapport de The Elec, la raison pour laquelle la mise à niveau de l’iPhone SE a été récemment repoussée de 2024 à 2025 n’a peut-être pas grand-chose à voir avec Apple. Cela semble étrange, mais apparemment, le géant technologique basé à Cupertino s’appuie entièrement sur une société appelée BOE pour le développement de l’écran de l’iPhone SE 4, et ce fabricant de panneaux connaît des « problèmes de performance ».

Bien sûr, 2024 est encore assez loin à l’horizon, et l’on s’attendrait donc à ce que l’entreprise soit capable de résoudre ces problèmes de production d’écrans en un an… ou moins. Mais, BOE espérait également fournir au moins quelques millions de panneaux pour l’iPhone 15 de cet automne, et si cela n’est pas possible en raison des mêmes mystérieux problèmes, ses priorités et ses projets vont changer dans un avenir proche.

BOE devra se concentrer sur l’iPhone 15 avant

Plus précisément, le fabricant d’écrans basé en Chine devrait se concentrer en premier lieu sur l’intégration dans la chaîne d’approvisionnement de la série iPhone 15, ce qui retardera sans aucun doute ses efforts pour s’occuper de l’iPhone SE 4.

Alors que Samsung et LG ne devraient pas avoir de problème à couvrir BOE en ce qui concerne la production d’écrans pour l’iPhone 15, il est peu probable que les deux géants coréens interviennent pour la prochaine génération d’iPhone SE, dont on s’attend à ce qu’elle utilise un panneau OLED moins onéreux.