Une nouvelle fuite du Nothing Phone (2) révèle les caractéristiques de la caméra et de l'écran

Plus tôt dans la semaine, nous avons fait état d’une fuite d’images marketing du Nothing Phone (2). Bien qu’elles donnent un bon aperçu de l’avant, de l’arrière et des côtés de l’appareil, elles n’étaient accompagnées d’aucune information. Mais une nouvelle fuite a remédié à cela, en livrant de nouveaux détails sur l’appareil.

Kamila Wojciechowska, un informateur de confiance, a récemment publié un fil de discussion sur Twitter, dévoilant certaines des caractéristiques du Phone (2). Plus précisément, Wojciechowska a révélé les caractéristiques de la caméra et de l’écran.

Selon la source, la caméra principale sera un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels. Il s’agit du même capteur que l’on retrouve sur le OnePlus 11. En comparaison, le Nothing Phone (1) utilisait un grand angle Sony IMX766 de 50 mégapixels.

L’autre caméra arrière serait la même que celle du smartphone original, un Samsung JN1 ultra-large de 50 mégapixels. Il est également dit que la caméra frontale aura un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels. Wojciechowska ajoute que le Phone (2) sera doté d’un « traitement amélioré ».

Rendez-vous le 11 juillet

Quant à l’écran, il semblerait qu’il s’agisse d’un panneau AMOLED de Visionox. Cet écran offrirait une résolution de 2 412 x 1 080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, cet écran supportera les modes de basse consommation à 1 Hz, 10 Hz, 24 Hz et 30 Hz.

La source a terminé son fil de discussion en fournissant des fonds d’écran et en mentionnant que le smartphone sera équipé d’un capteur optique d’empreintes digitales de Goodix.

L’appareil de nouvelle génération de Nothing sera lancé le 11 juillet 2023. On pense que le Nothing Phone (2) aura au moins 12 Go de RAM, une batterie de 4 700 mAh et une puce Snapdragon 8+ Gen 1.