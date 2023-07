Le Xiaomi Mix Fold 3 rejoint un calendrier de lancement chargé de smartphones pliables

Nous attendons le Xiaomi Mix Fold 3 depuis un certain temps, et nous avons déjà entendu quelques rumeurs à son sujet. Aujourd’hui, Xiaomi a officiellement confirmé l’existence du smartphone pliable et nous a donné une fenêtre de lancement.

Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, a confirmé sur Weibo l’arrivée du Xiaomi Mix Fold 3, ajoutant que sa prochaine génération de smartphones pliables était plus fine et plus résistante. Le dirigeant a attribué ces améliorations à un nouveau système de fabrication.

Lu a également confirmé à un abonné que le Mix Fold 3 ferait ses débuts en août. On peut légitiment penser qu’il s’agit de la version chinoise plutôt que de la version mondiale. Mais si l’on se fie aux précédents smartphones Mix Fold de l’entreprise, il ne faut pas s’attendre à un lancement mondial.

Quoi qu’il en soit, une récente fuite de Xiaomi fait état d’un smartphone pliable doté d’un mode Flex. Il s’agirait d’une mise à jour majeure pour la série Mix Fold, qui ne disposait pas jusqu’à présent d’une charnière à butée libre et d’un mode Flex. Un important informateur de Weibo a également suggéré qu’un prochain smartphone pliable de Xiaomi serait doté d’une batterie de 4 800 mAh, d’une charge filaire de 120 W, d’une charge sans fil de 50 W et d’une puce Snapdragon 8 Gen 2.

Un marché hautement concurrentiel

Le Mix Fold 3 entrera dans un marché de smartphones pliables de plus en plus concurrentiel au cours de ce trimestre, puisque les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de Samsung seront dévoilés ce mois-ci. D’autres smartphones pliables devraient être lancés au cours de ce trimestre, notamment le Honor Magic V2 et le OnePlus Fold.

Ajoutez à cela d’autres smartphones pliables comme le Google Pixel Fold, le OPPO Find N2, le vivo X Fold 2 et le Huawei Mate X3, et vous comprendrez que les concurrents ne manquent pas.