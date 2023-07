Selon Apple, les puces Intel ont freiné le développement du MacBook Air de 15 pouces

Le MacBook Air de 15 pouces d’Apple est un ordinateur portable étonnamment bon, et son accueil positif peut vous amener à vous demander pourquoi Apple ne l’a pas lancé plus tôt. Eh bien, nous venons d’obtenir la réponse d’Apple elle-même, et il s’avère que la faute incombe apparemment à Intel.

Cette information intéressante a été révélée par Laura Metz, directrice du marketing produit chez Apple, et Thomas Tan, de l’équipe marketing des produits d’entreprise d’Apple. S’adressant à Inc, ils ont expliqué que le Apple Silicon a été la force motrice dans la création du MacBook Air de 15 pouces.

« Lorsque nous nous sommes lancés, nous voulions créer un MacBook Air de 15 pouces », explique Metz à Inc. « Mais quand on pense à ce à quoi ressemblaient les précédents modèles, cela ne fonctionnait tout simplement pas. Pour nous, cela ne signifiait tout simplement pas “Air” ».

En d’autres termes, les puces Intel des précédents modèles de MacBook Air ne pouvaient pas supporter ce qu’Apple attendait d’une version plus grande de l’ordinateur portable. Si l’on considère l’incroyable finesse des nouveaux modèles et la quantité de refroidissement nécessaire aux précédentes puces Intel, cela semble logique.

Metz poursuit : « Ce n’est qu’avec le Apple Silicon que nous avons pu disposer de tous les composants nécessaires pour offrir un écran plus grand, ainsi que l’autonomie et les performances que les utilisateurs attendent d’un MacBook Air ».

Apple Silicon a changé la donne

C’est un point intéressant, car ces dernières années, nous avons vu Apple commencer à concevoir ses produits autour des puces Apple Silicon à l’intérieur. Nous l’avons vu avec l’iMac de 24 pouces, qui était beaucoup plus fin que son prédécesseur basé sur une puce Intel. Et nous l’avons vu avec le MacBook Air de 13 pouces, qui utilise une puce Apple si efficace qu’il n’a pas besoin de ventilateur (c’est également le cas pour le modèle de 15 pouces).

L’interview d’Inc suggère que le MacBook Air plus grand a été populaire parmi les utilisateurs professionnels qui apprécient l’écran plus grand, mais n’ont pas besoin des MacBook Pro de 16 pouces et 14 pouces plus puissants — et plus chers. « Nous constatons que les clients du secteur de la vente au détail adoptent le MacBook Air pour un usage quotidien, de même que les secteurs de la fabrication et de la santé », a déclaré Tan.

Il est clair que le Apple Silicon a changé la donne pour le MacBook Air, le faisant passer d’un appareil peu convaincant et sous-puissant à un appareil qui tient son rang parmi les meilleurs ordinateurs portables du marché. Il est également évident qu’Apple n’hésite pas à attribuer ce succès à ses propres puces — et à pointer du doigt Intel par la même occasion.