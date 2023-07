L’Apple Watch Ultra dotée d’un écran MicroLED arrivera en 2026

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de sortir une suite à l’Apple Watch Ultra dans le courant de l’année. La plupart des gens pensaient que la Watch Ultra, dont le prix est de 999 euros, n’était pas exactement un appareil qui présenterait un grand nombre de nouvelles fonctionnalités ou d’améliorations de conception chaque année. L’un des changements majeurs attendus pour 2024 était une version de l’Apple Watch Ultra dotée d’un écran MicroLED.

Malheureusement, la très attendue Apple Watch Ultra dotée d’un écran MicroLED révolutionnaire pourrait subir de nouveaux retards, selon le cabinet d’études relayé par The Elec.

Initialement attendue pour la fin de l’année 2024, un rapport indiquait qu’elle serait lancée au cours du second semestre de l’année 2025. Cependant, TrendForce pense qu’il faudra attendre le premier trimestre 2026 pour le voir arriver dans les rayons.

Selon MacRumors, la raison de ce retard serait liée à des problèmes de fabrication et à des coûts de production élevés qu’Apple doit résoudre avant de passer à la production de masse. Le fabricant de l’iPhone ayant dépensé plus d’un milliard de dollars pour mettre au point la technologie MicroLED, elle pourrait vouloir rester à la pointe de la concurrence dans le secteur des panneaux d’affichage.

Depuis une dizaine d’années, Apple dépend de Samsung Display pour ses smartphones OLED. Aujourd’hui, la rumeur veut qu’elle change ses plans, citant plusieurs avantages qu’elle peut tirer de l’écran OLED.

Pourquoi Apple devrait-elle opter pour MicroLED ?

Comparée aux écrans LED, la technologie MicroLED se targue d’une efficacité énergétique supérieure, ce qui pourrait prolonger considérablement l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch Ultra et d’autres appareils futurs qui adopteront cette technologie.

En outre, les écrans MicroLED présentent un risque plus faible de brûlure de l’écran et une durée de vie potentielle plus longue. Ils offrent également un meilleur contraste, des temps de réponse plus rapides et des couleurs plus vives et plus éclatantes grâce aux lumières individuelles au niveau des pixels. En substance, MicroLED représente une technologie d’affichage de nouvelle génération qui surpasse à la fois l’OLED et le miniLED.

Cela étant dit, Apple est déjà en train de tester les écrans MicroLED pour l’Apple Watch. Ces écrans devraient offrir une meilleure reproduction des couleurs et un aspect visuel époustouflant, comme si le contenu était peint de manière transparente sur le verre.

Apple a l’intention d’appliquer la technologie MicroLED à d’autres appareils, y compris l’iPhone, à l’avenir, afin de révolutionner encore davantage la qualité d’affichage et l’expérience utilisateur sur l’ensemble de sa gamme de produits.

Les défis de la fabrication

Il est important de noter que les premières rumeurs concernant des appareils dont le lancement est prévu dans un an ou plus peuvent être sujettes à des changements et à des retards. Apple est souvent confronté à des problèmes de conception, d’approvisionnement en composants, de fabrication et d’autres aspects, ce qui entraîne une révision des dates de sortie.

Par conséquent, bien que l’Apple Watch Ultra avec écran MicroLED soit très attendue, il est conseillé d’aborder le calendrier de lancement avec un certain scepticisme jusqu’à ce que des annonces officielles soient faites.