Nothing révèle le design du Phone (2) et montre quelques changements

Comme on peut s’y attendre, le Nothing Phone (2) a attiré beaucoup d’attention avant son lancement, grâce aux nombreux teasers et fuites qui nous sont parvenus. Et pour rester dans le ton, Nothing a maintenant donné un aperçu du design de son Phone (2), ne montrant rien de majeur mais un léger changement.

Comme à son habitude, Nothing s’est rendu sur Twitter pour dévoiler l’avant et l’arrière du Phone (2). Bien que cela ne révèle pas un changement de design significatif (Carl Pei conservera le design semi-transparent qui fait tourner les têtes), vous trouverez quelque chose de différent.

Ahead of the curve. See you on 11 July for the official launch of Phone (2). pic.twitter.com/JxjhW0ExT9 —Nothing (@nothing) June 29, 2023

C’est à l’arrière que l’on remarque quelque chose de notable : des bords incurvés au lieu des bords plats actuellement en vogue. Pour ceux qui sont habitués à l’idée d’un design à bords plats, cela pourrait être un soupir de soulagement ! L’interface Glyph, à la fois polarisante et attrayante, demeure. L’image de teasing confirme un cadre en aluminium, qui sera 100 % recyclable. Une fuite antérieure a fait allusion à des lumières LED plus petites au lieu d’une bande continue, ce qui constitue un autre changement que nous pourrions voir. Même si l’on aurait aimé un changement de design, il semble que Nothing veuille continuer à miser sur la différence, ce qui n’est pas une mauvaise chose !

L’écran sera désormais doté d’un poinçon central, alors qu’il était placé dans le coin supérieur gauche dans le cas du Phone (1). Il s’étendra sur 6,7 pouces et sera très probablement un AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Nous avons également un aperçu de l’interface Nothing OS 2,0, qui sera axée sur la personnalisation et la facilité d’utilisation. Nous aurons plus de détails à ce sujet au moment du lancement.

Le point sur les spécifications

En ce qui concerne les spécifications, le Nothing Phone (2) sera équipé d’un chipset haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 et d’une plus grande batterie de 4 700 mAh avec charge rapide et sans fil. Il pourrait y avoir des caméras arrière de 50 mégapixels avec quelques améliorations et un possible support pour les communications par satellite.

Le prix n’a pas encore été dévoilé, mais une rumeur fait état d’une augmentation significative du prix, ce qui pourrait faire froncer les sourcils.