Google Docs propose une nouvelle façon de voter dans les documents

Pour être un outil gratuit, Google Docs dispose en fait d’un très large éventail de fonctionnalités. C’est l’un des meilleurs outils de collaboration en ligne. Aujourd’hui, il s’améliore encore, avec l’ajout d’une nouvelle puce intelligente qui vous aidera à recueillir les idées des autres.

Google Docs ajoute un nouveau type de puce dans sa dernière mise à jour, sur laquelle les autres utilisateurs pourront cliquer ou appuyer pour « voter » sur quelque chose. Vous pouvez créer un tableau d’éléments, puis placer ces puces pour que les utilisateurs choisissent rapidement parmi les éléments du tableau. Les jetons eux-mêmes peuvent être utilisés avec des emojis et ressemblent à des réactions que vous pouvez utiliser dans des messages provenant de plateformes de réseaux sociaux telles que Discord, WhatsApp ou Telegram.

Google dispose déjà d’un outil dédié à ce genre de choses : Google Forms. Il est conçu pour toutes sortes de formulaires et d’enquêtes, y compris ceux dans lesquels les personnes doivent voter et se prononcer sur une simple option. Cette option dans Docs est donc mieux adaptée à des votes plus simples et plus occasionnels, par exemple lorsqu’il s’agit de faire choisir à des amis une option pour une escapade d’un après-midi.

Cette option est actuellement déployée auprès des utilisateurs et sera disponible pour tous dans les deux semaines à venir.