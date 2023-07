Attendez-vous à des smartphones avec 24 Go de mémoire vive

Pour l’essentiel, cela ressemble à un coup de pub que Red Magic fait pour se vanter. Et il y a fort à parier que la version 24 Go du Red Magic 8S Pro sera un modèle en édition limitée . Je soupçonne que des versions moins chères du smartphone seront disponibles avec moins de RAM.

Bien qu’une grande quantité de mémoire permette d’augmenter les capacités multitâches, entre autres, il n’y a pas d’applications ou de jeux Android qui nécessitent une telle quantité de mémoire, et il est peu probable que cela change dans un proche avenir. De plus, l’ajout d’une telle quantité de mémoire vive dans un smartphone pourrait nuire à l’autonomie de la batterie. Cela dit, les smartphones de jeu comme ceux fabriqués par Red Magic ont tendance à avoir de grosses batteries, donc peut-être que l’impact sera négligeable.

Mais ce que nous savons, c’est qu’aucune autre entreprise n’a encore intégré 24 Go de RAM dans un smartphone… et il n’y a pas vraiment de raison de le faire.

Aujourd’hui, Red Magic va plus loin : le prochain smartphone de jeu Red Magic 8S Pro sera le premier téléphone à prendre en charge jusqu’à 24 Go de RAM . Le smartphone devrait également être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui a été overclocké pour atteindre des vitesses de 3,36 GHz et d’une carte graphique Adreno 740 avec des vitesses maximales de 719 Hz.

Le bon fonctionnement de votre smartphone dépend fortement de sa RAM intégrée. Il est responsable du multitâche et du bon fonctionnement des tâches en arrière-plan. Cependant, si vous pensiez que 16 Go de RAM sur un smartphone suffisaient, un constructeur vous fera réfléchir à deux fois. À la lumière d’une récente fuite, il semble que votre smartphone sera livré avec davantage de RAM que vos PC.