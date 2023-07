Microsoft veut construire un superordinateur quantique dans les 10 prochaines années

Après avoir déclaré avoir franchi la première étape vers un superordinateur quantique, Microsoft estime qu’il lui faudra moins d’une décennie pour construire le sien. En effet, Microsoft Quantum a franchi une étape importante dans le développement d’un ordinateur quantique fiable et pratique. Cette avancée pourrait révolutionner l’informatique et accélérer les découvertes scientifiques.

En le comparant aux révolutions provoquées par l’âge du fer et l’âge du silicium, Microsoft estime que l’informatique quantique aura un impact significatif sur notre mode de vie, en permettant à l’industrie des transports de développer des batteries plus efficaces et plus puissantes lors de la transition vers les véhicules électriques et au-delà, à l’industrie chimique de découvrir des composés plus sûrs et à l’industrie pharmaceutique de mettre au point de meilleurs médicaments.

Plus important encore, Microsoft espère que les superordinateurs quantiques, dont le sien, contribueront à résoudre « les défis les plus pressants de la société », tels que le changement climatique et l’insécurité alimentaire.

S’adressant à TechCrunch, Krysta Svore, vice-présidente de Microsoft chargée du développement quantique avancé, a déclaré : « Nous réfléchissons à notre feuille de route : nous pensons à notre feuille de route et au temps qui nous sépare du superordinateur quantique en termes d’années plutôt que de décennies ».

Exprimant un optimisme analogue, le PDG Satya Nadella a déclaré lors de l’événement virtuel Azure Quantum : Accelerating Scientific Discovery: « Notre objectif est de comprimer les 250 prochaines années de progrès en chimie et en science des matériaux dans les 25 prochaines années ».

Microsoft dévoile une percée dans l’informatique quantique

La première étape de Microsoft, la création de systèmes quantiques fonctionnant sur des qubits physiques bruyants, a déjà été réalisée avec des machines quantiques disponibles dans le cloud avec Azure Quantum. Outre les percées dans le domaine du matériel quantique, Microsoft Quantum introduit Azure Quantum Elements et Copilot dans Azure Quantum afin d’accélérer les découvertes scientifiques.

Azure Quantum Elements intègre le calcul à haute performance, l’IA et l’informatique quantique, ce qui permet aux chercheurs en chimie et en science des matériaux de se perfectionner.

De son côté, Copilot in Azure Quantum aide les scientifiques à résoudre des problèmes complexes, en générant des calculs, en visualisant des données et en fournissant des réponses guidées. Cette expérience basée sur un navigateur fournit également une plateforme d’apprentissage de l’informatique quantique et du codage.

Feuille de route de Microsoft Quantum

Dans sa feuille de route pour le supercalculateur quantique, Microsoft décrit deux autres étapes : des qubits logiques fiables et l’ingénierie à grande échelle. En approfondissant les détails, l’étape suivante consistera à concevoir des qubits topologiques ou protégés par le matériel, à améliorer et à affiner leur qualité, et à créer un système multiqubit.

À l’instar de son voyage dans l’IA, Microsoft souligne l’importance de la sécurité, de la sûreté et de la protection de la vie privée, qui feront l’objet d’une attention égale à mesure que l’informatique quantique commencera à menacer les paysages informatiques existants.