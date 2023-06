Voici la première rumeur crédible sur le prix du Galaxy Z Flip 5

Il ne s’ouvre peut-être pas littéralement comme un livre (comme le font les appareils de la famille Galaxy Z Fold), mais le Galaxy Z Flip 5 est au sens figuré comme un livre ouvert depuis un certain temps déjà bien avant son annonce officielle « fin juillet ».

Nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur l’imminent successeur du smartphone pliable le plus populaire au monde, de ses tailles d’écran exactes à ses caméras inchangées, sa capacité de batterie et ses capacités de charge inchangées, ses options de mémoire et de stockage inchangées, son design encore plus raffiné et sa puissance de traitement améliorée.

Cependant, une question importante est restée sans réponse. Probablement la plus importante de toutes, surtout en cette période d’incertitude économique dans le monde. Oui je parle du prix de vente. Personne n’a eu le courage d’essayer de prédire combien coûterait le Galaxy Z Flip 5, que ce soit en se basant sur des informations internes ou sur la combinaison habituelle de l’histoire récente et de suppositions raisonnables.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de tourner ou de voir ce rapport de TechManiacs en Grèce de manière très optimiste, avec un Galaxy Z Flip 5 à 1 299 € susceptible de sembler extravagant pour pratiquement toutes les oreilles européennes.

Une forte hausse de prix se profile à l’horizon

Que vous soyez familier avec le Z Flip 4 de l’année dernière ou non, ainsi qu’avec la structure de prix « normale » d’un produit phare de Samsung basé sur Android, ce prix vous semblera probablement un peu élevé… ou extrêmement élevé.

Alors que les prix du Galaxy Z Flip 4 sur le vieux continent varient légèrement d’un pays à l’autre, un prix de 1 299 € représenterait une augmentation d’au moins 150 € sur l’ensemble des marchés européens. Cela semble difficile à justifier avec une liste assez courte de mises à niveau et de changements majeurs, avec en tête un écran plus grand et le même espace de stockage interne de 128 Go associé à une RAM de 8 Go pour la configuration d’entrée de gamme de l’appareil.

Bien évidemment, il s’agit là que d’une rumeur, et il faudra attendre l’annonce pour avoir le prix définitif.

Il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions ou créer des scénarios alambiqués concernant les deux nouveaux smartphones pliables de Samsung, mais si le Z Flip 5 finit par coûter plus cher que le Z Flip 4, nous pouvons certainement nous attendre à ce qu’il en soit de même pour le Z Fold 5 et le Z Fold 4.