Microsoft travaillait sur une version dédiée du Xbox Cloud Gaming

La FTC et Microsoft se sont retrouvées au tribunal pour s’affronter au sujet de l’achat de l’éditeur Activision Blizzard par Microsoft pour un montant record de 68,7 milliards de dollars. Chaque partie a disposé de 20 minutes pour faire ses déclarations liminaires devant Jacqueline Corley, juge du district de San Francisco. Au cours de leurs déclarations liminaires, les avocats de la FTC ont évoqué le marché des jeux sur le cloud et ont affirmé que les services de streaming sur le cloud et les services d’abonnement à des jeux multiples constituaient un seul et même marché.

Microsoft travaillait sur une version distincte de Xbox Cloud Gaming (xCloud) qui n’aurait pas été liée à son abonnement premium Xbox Game Pass Ultimate. Lors de l’audience qui s’est tenue la semaine dernière dans le cadre de l’affaire FTC contre Microsoft, l’avocat de la FTC a révélé que Microsoft travaillait depuis l’année dernière sur une « UGS xCloud dédiée ».

« Xbox aimerait beaucoup le faire », a déclaré Sarah Bond, responsable de l’expérience des créateurs Xbox, en septembre 2022, le même mois où Google a annoncé la fermeture de Stadia. Aujourd’hui, Microsoft a étrangement changé d’avis en raison des préoccupations réglementaires concernant le « cloud gaming ». Qu’est-ce qui a changé depuis septembre 2022 ?

« Nous avons continué à obtenir davantage de données sur le succès et la popularité de xCloud. Nous sommes devenus plus clairs sur les coûts qui y sont liés, et nous avons signé des partenariats avec d’autres fournisseurs de ces services », explique Bond. Il s’agit là d’un élément clé de l’audience opposant la FTC à Microsoft.

Microsoft a officiellement lancé la version bêta de son service de streaming sur le cloud en 2021. 2 ans plus tard, le service est toujours en version bêta et n’est disponible que pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Cependant, le streaming sur le cloud n’est pas un bien exclusif de Microsoft, puisque nous avons vu de nombreuses autres plateformes de streaming comme Amazon Luna et NVIDIA GeForce Now prendre de l’importance. Il y a également eu le malheureux Google Stadia, qui a récemment été fermé.

Le service sur le cloud de Microsoft est unique en ce sens qu’il permet aux utilisateurs d’accéder à des jeux qu’ils ne possèdent pas expressément grâce à sa connexion avec Game Pass. Cela semble créer une certaine confusion pour la FTC qui, dans ses déclarations préliminaires, a affirmé que le marché des jeux sur le cloud et le marché des services d’abonnement à des jeux multiples sont une seule et même chose.

Microsoft a changé de cap

Le jeu sur le cloud s’est avéré être l’un des points les plus litigieux de la fusion Xbox et Activision, Microsoft ayant conclu plusieurs accords de 10 ans pour apporter les jeux Xbox à de plus petites plateformes de streaming sur le cloud telles que Boosteroid. Ces accords se sont avérés être des remèdes efficaces pour d’autres organismes de réglementation tels que l’UE, mais la FTC a fait valoir devant le tribunal que ces remèdes devraient être considérés comme non pertinents.

Lors de son témoignage, Matt Booty, responsable des studios Microsoft, a évoqué une déclaration qu’il avait faite en 2019 et à laquelle il avait répondu « Pas question » lorsqu’on lui avait soumis l’idée de mettre la bibliothèque de jeux exclusifs de la Xbox sur le service de cloud concurrent de NVIDIA.

Cependant, il est clair que la stratégie de Microsoft a changé depuis le commentaire initial, car GeForce Now est l’un des services avec lesquels Microsoft a signé un accord de 10 ans. Les dirigeants de NVIDIA devraient également témoigner lors de cette audition.