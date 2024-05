La prochaine innovation de Samsung : Battery AI pour le Galaxy S25

Nous avons vu de nombreux composants de smartphones évoluer au fil des ans, mais un composant essentiel est resté le même : la batterie. Samsung veut y remédier en utilisant l’IA sur sa prochaine série Galaxy S25, en développant son bataillon d’IA.

D’abord rapporté par Wccftech, l’utilisateur de X (anciennement Twitter) Sawyer Galox a posté que Samsung avait l’intention d’augmenter la taille de la batterie et les vitesses de chargement sur le Galaxy S25 Ultra. La marque a maintenant fait marche arrière pour « maintenir le prix bas ». Cela signifie que le Galaxy S25 Ultra disposera de la même cellule de 5 000 mAh et de la même vitesse de charge de 45 W que le Galaxy S24 Ultra.

À l’origine, il était prévu d’utiliser des batteries empilées pour améliorer l’autonomie et prendre en charge la charge rapide de 65 W, mais Samsung a apparemment repoussé ce projet à 2026 et au Galaxy S26 Ultra.

Aussi décevant que cela puisse être d’apprendre que la capacité de la batterie du Galaxy S25 Ultra ne devrait pas changer, une autre source sur X, PandaFlashPro, a indiqué que Samsung travaillait sur la « Battery AI » qui pourrait permettre au téléphone de durer 5 à 10 % plus longtemps. Battery AI va intelligemment « éteindre les tâches inutiles » pour économiser la batterie.

Les constructeurs Android, y compris Samsung, ont déjà mis en place leurs optimisations. En effet, bien qu’il existe des logiciels permettant de prolonger la durée de vie de la batterie, l’autonomie supplémentaire est généralement créée en ralentissant les performances du CPU/GPU ou en réduisant les capacités du modem 5G. Néanmoins, nous ne savons donc pas exactement comment Battery AI fonctionnera. Toutefois, on peut espérer que l’intelligence artificielle n’ira pas trop loin en supprimant les applications nécessaires.

Une fonctionnalité qui a du sens pour le Galaxy S25

Les optimisations actuelles des applications d’arrière-plan de Samsung font de sa surcouche Android One UI la quatrième pire surcouche OEM sur Don’t Kill My App, le benchmark le plus populaire qui mesure l’efficacité des skins Android à gérer les applications d’arrière-plan.

Étant donné que Samsung a lancé Galaxy AI avec la série de produits phares de cette année, il serait logique d’ajouter « Battery AI » à la gamme Galaxy S25. La fonction devrait fonctionner avec les processeurs Snapdragon 8 Gen 4 et Exynos 2500 qui équiperont les modèles 2025.

Puis, elle devrait également être introduite dans les séries Galaxy S24 et Galaxy Z Fold. En outre, il est un peu trop tôt pour être sûr que ces fonctionnalités seront réellement déployées.