Microsoft Teams vient d’ajouter une fonctionnalité Google Meet très intéressante : les arrière-plans dynamiques

Google Meet propose de nombreuses fonctionnalités pour rendre vos appels plus amusants et plus attrayants. Et Microsoft l’a bien remarqué. Alors que l’application Teams de l’entreprise commence à prendre de l’ampleur, elle s’inspire de son homologue de Google pour rendre les appels plus amusants : les arrière-plans dynamiques.

Désormais, Microsoft Teams vous donne la possibilité de personnaliser vos appels en vous permettant de définir un arrière-plan animé. Vous pouvez définir un arrière-plan statique ou animé comme arrière-plan de votre appel en allant dans Effets et Avatars et en sélectionnant celui que vous souhaitez utiliser. Cependant, alors que vous pouvez télécharger n’importe quelle image comme arrière-plan statique, les arrière-plans animés sont limités aux options fournies par Teams.

Google Meet dispose de cette fonctionnalité depuis un certain temps, et elle est devenue assez courante dans les appels professionnels et, en général, dans tous les types d’appels Meet. Elle ajoute un peu d’amusement sans être désagréable à ce qui serait autrement un appel ennuyeux et trop sérieux.

Cette fonctionnalité est maintenant déployée dans l’aperçu public de Teams sur Windows et macOS, et devrait finalement être disponible pour tous les utilisateurs.