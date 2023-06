Un aperçu du OPPO Find N3 Flip apparaît

L’année dernière, OPPO a ajouté un deuxième smartphone pliable lorsque le Find N2 Flip a rejoint le Find N2. Ce dernier était un smartphone pliable de type livre et le premier était un smartphone pliable à clapet analogue au Galaxy Z Flip 4 de Samsung. OPPO a placé un écran externe de 3,3 pouces orienté vers le paysage sur l’appareil, ce qui a été le plus grand écran de couverture sur un smartphone à clapet l’année dernière, dépassant l’écran Quick View de 2,7 pouces du Motorola Razr, l’écran externe de 3 pouces sur le Flip X de Vivo et l’écran de couverture de 1,9 pouce sur le Galaxy Z Flip 4.

Mais si 2023 est l’année de quelque chose, c’est bien l’année des écrans externes pliables à clapet encore plus grand. Par exemple, le plus grand écran de ce type cette année est l’écran Quick View de 3,6 pouces du Motorola Razr 40 Ultra. Samsung augmente la taille de l’écran de couverture du Galaxy Z Flip 5 à 3,4 pouces et l’écran externe supportera des versions des applications Google comme YouTube, Maps et Messages optimisés pour l’écran externe plus grand du Flip 5.

En rendant l’écran de couverture plus utile, il permet aux propriétaires d’appareils à clapet de naviguer de A à B, de lire les notifications, de créer des messages et de lire les messages entrants, le tout sans avoir à ouvrir leur clapet pour accéder à l’écran interne plus grand. Cela permet de gagner du temps et, en théorie, d’économiser la batterie.

En fin de semaine dernière, 91mobiles a publié un rendu du OPPO Find N3 Flip. N’oublions pas que le Find N2 Flip a été le premier smartphone pliable à clapet commercialisé par OPPO en Chine en décembre dernier. Le lancement mondial a eu lieu en février dernier. Le rendu du Find N3 Flip est basé sur un premier EVT (Engineering Validation Test) qui est généralement réalisé lors de la phase de prototypage. Le design du Find N3 Flip semble être le même que celui du Find N2 Flip, à l’exception de trois caméras au lieu de deux.

Gardez à l’esprit que le système de photographie provient toujours de Hasselblad et que les caméras et les capteurs utilisés seront les mêmes que ceux utilisés sur le Reno 10 Pro. La caméra principale sera propulsée par un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et une ouverture f/1.8. Il y aura également une caméra ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif de 32 mégapixels. Sur l’écran interne, vous trouverez une caméra frontale à trous de 32 mégapixels.

Des spécifications connues

Le reste des spécifications du OPPO Find N3 Flip sont les mêmes que celles du Find N2 Flip et devraient inclure un écran AMOLED de 3,26 pouces et un écran interne FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot se trouvera le SoC MediaTek Dimensity 9000+ associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une batterie d’une capacité de 4 300 mAh permettra d’alimenter le smartphone, et supportera une charge filaire rapide de 44 W.

La date à laquelle OPPO dévoilera le Find N3 Flip est inconnue pour le moment, mais on peut penser qu’elle aura lieu en même temps que l’introduction du Find N3 Fold.

Il n’est pas surprenant que la concurrence s’intensifie dans le secteur des smartphones portables pliables à clapet. Après tout, les smartphones pliables les plus populaires au monde au cours des deux dernières années ont été le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Flip 4. Avec un écran plus grand, le Galaxy Z Flip 5 pourrait continuer sur cette lancée.

Le mois dernier, le chef de produit Google Pixel, George Hwang, a déclaré lors de la conférence Google I/O que l’entreprise souhaitait produire un smartphone pliable à clapet pour accompagner le Pixel Fold.