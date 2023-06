L’iPhone 15 devrait être stocké par les fournisseurs à partir de juillet

by

En raison de problèmes d’approvisionnement, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont été difficiles à trouver pendant les fêtes de fin d’année et, pour éviter que cela ne se reproduise, Apple aurait commencé à produire des pièces pour l’iPhone 15 plus tôt que l’année dernière.

Le site chinois ITHome rapporte que la chaîne d’approvisionnement d’Apple a commencé à se préparer à la production de pièces pour l’iPhone 15. Des rapports antérieurs avaient indiqué que la production de masse commencerait à la fin du mois de juin et le rapport d’aujourd’hui suggère que le premier lot de produits sera prêt en juillet.

Le rapport indique « qu’Apple a passé une commande de stockage pour l’iPhone 15 », probablement pour éviter les perturbations qui ont entraîné de longs délais d’attente pour l’iPhone 14 Pro et Pro Max l’année dernière. L’entreprise serait très optimiste quant à ses prochains smartphones et s’attend à ce qu’ils se vendent mieux que l’iPhone 13 et l’iPhone 14. Elle prévoit d’expédier 89 millions d’unités cette année. En revanche, 78 millions d’unités de l’iPhone 14 ont été vendues au cours de la même période l’année dernière.

Selon un précédent rapport, Apple s’attend à une forte demande pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro.

Foxconn, Pegatron et Luxshare produiront les smartphones en masse, la majeure partie des commandes (60 %) allant à Foxconn.

Rendez-vous en septembre

Les iPhone 15 Pro et Pro Max seront probablement équipés d’une nouvelle puce 3 nm et pourraient être dotés d’un châssis en titane. Le modèle le plus haut de gamme devrait également être équipé d’un téléobjectif périscopique permettant un zoom optique 5-6x. Reste à savoir si ces changements seront suffisants pour aider les smartphones à surpasser les meilleurs smartphones actuels de 2023.

Les iPhone 15 et 15 Plus devraient bénéficier du capteur photo principal de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro, de la Dynamic Island et de la puce A16 Bionic, mais resteront probablement dotés d’un écran à 60 Hz. La série pourrait également comporter un nouveau bouton Action programmable ainsi qu’un port USB-C. Si l’on se fie au passé, la gamme sera dévoilée en septembre.