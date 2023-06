Nothing pourrait se lancer dans le marché des smartwatches

Rendu de la Nothing Watch par JunSeo Oh

Nothing a fait sensation dans le secteur technologique grand public, grâce à son approche « transparente » assez unique des écouteurs et des smartphones. Alors que nous attendons avec impatience l’arrivée de son second smartphone le mois prochain, la société pourrait se préparer à se lancer dans une nouvelle catégorie de produits.

La date de lancement du Nothing Phone (2) ayant été officiellement confirmée, l’enthousiasme pour les prochains produits grand public de Nothing est à son comble. Et pour couronner le tout, il semble que la startup londonienne se prépare également à lancer sa première smartwatch.

While the #NothingPhone2 is right around the corner, if you remember, I spotted this trademark, dubbed CMF By Nothing a couple of months ago. Well, turns out it’s a smartwatch.

Have also spotted the Nothing D395 in the smartwatches category on the Indian BIS certification 😀 … pic.twitter.com/0npHX0Zy0r —Mukul Sharma (@stufflistings) June 20, 2023

L’informateur Mukul Sharma a repéré une certification BIS indienne avec le numéro de modèle Nothing D395 sous le titre « CMF by Nothing ». La même chose avait été repérée par Mukul Sharma il y a quelques mois. La partie intéressante de ce listing est qu’il se trouve dans la catégorie des smartwatches. Nous avons eu un premier indice de l’intention de Nothing de s’aventurer dans le domaine des smartwatches lorsque Carl Pei, cofondateur et PDG de Nothing, a tweeté son désir de tester la Galaxy Watch 5 Pro.

Quelques points à noter. Tout d’abord, l’existence d’une liste de certification ne se traduit pas toujours par des produits réels. Deuxièmement, nous ne savons pas s’il s’agit d’une smartwatch à part entière ou d’un simple tracker d’activité en préparation. Il n’y a rien à redire à un simple tracker d’activité, qui met l’accent sur la transparence et la typographie matricielle pour « tâter le terrain ».

Cependant, cela indique que l’entreprise espère et a l’intention de lancer le produit sur le marché à un moment donné dans le futur. Une marque permet à l’entreprise de réserver son image de marque pour un proche avenir.

Nous en savons plus sur le Phone (2)

Mais rien de concret n’est disponible pour l’instant, y compris le nom de la smartwatch Nothing qui fait l’objet de rumeurs. Quant au Nothing Phone (2) « confirmé », il sera fabriqué de manière durable et sera un produit Made in India. Le smartphone sera équipé d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et d’une batterie de 4 700 mAh. En outre, le smartphone devrait être équipé d’un écran AMOLED à 120 Hz, d’une triple caméra arrière de 50 mégapixels avec un support OIS, et la possibilité d’une communication par satellite. Le smartphone fonctionnera sous Nothing OS 2.0, basé sur Android 13.

Ceci étant dit, on peut être optimiste quant à l’avenir d’une smartwatch Nothing. Pour l’instant, le Phone (2) est la priorité absolue et nous nous attendons à des offres vraiment intéressantes de la part de la marque londonienne de technologie grand public.