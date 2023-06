Chromebook X pourrait être la marque dédiée aux Chromebook plus haut de gamme

Les Chromebooks sont parmi les meilleurs ordinateurs portables au monde, mais il peut être difficile de distinguer un modèle d’un autre. Heureusement, une nouvelle sous-marque de Google appelée Chromebook X pourrait être sur le point de changer cela.

9to5Google note que Google a préparé une nouvelle marque pour les appareils supérieurs à la moyenne chez les fabricants de Chromebook. Selon le site, il n’y a eu aucun signe indiquant que Google fabriquait ses propres appareils, mais on peut espérer que cela changera dans un proche avenir.

Le nom de marque Chromebook X sera apparemment sur le châssis de l’ordinateur portable ou de la tablette, avec un « X » à côté du logo habituel du Chromebook ou même juste la lettre par elle-même. Il apparaîtra probablement sur un écran de démarrage spécial plutôt que sur l’habituel « ChromeOS » affiché sur les appareils actuels.

Outre la marque, la principale différence entre les ordinateurs portables Chromebook X et les autres Chromebooks sera probablement le matériel à l’intérieur. Google semble exiger une mémoire vive plus élevée, une caméra de bonne qualité et un écran plus haut de gamme pour les modèles de la marque X. Jusqu’à présent, l’entreprise s’est préparée à ce que les nouveaux modèles soient construits avec quatre processeurs différents d’Intel et d’AMD, y compris les puces Intel Core 12e Gen et AMD Zen 2+ et AMD Zen 3. Du point de vue matériel, ce type d’exigences présente quelques similitudes avec la norme Evo d’Intel.

Un nouveau départ pour les Chromebooks ?

Les Chromebooks sont devenus incontournables dans le monde de l’informatique et sont utilisés dans différents domaines par des personnes du monde entier. Toutefois, l’une des principales critiques formulées à l’encontre de la plupart des Chromebooks est qu’ils sont… basiques. Il existe certes de puissants Chromebooks, mais ils n’ont rien d’extraordinaire. Espérons que Chromebook X changera cela, tout en les rendant un peu plus faciles à acheter.

Pour distinguer davantage les modèles Chromebook X des Chromebooks bas de gamme, Google pourrait préparer des fonctionnalités exclusives. L’un des principaux objectifs de la gamme Chromebook X est la vidéoconférence, Google exigeant des fabricants qu’ils améliorent la qualité de la caméra. Une fois de plus, la plupart des fonctionnalités à venir seront exclusives à la gamme Chromebook X et garantiront que si vous achetez l’ordinateur portable, vous obtiendrez le meilleur de ce que Google et ses partenaires de fabrication peuvent offrir.

Nous ne savons pas encore quand cette nouvelle gamme d’ordinateurs portables sera disponible, mais une source proche de 9to5Google affirme que nous pouvons nous attendre à ce que les Chromebook X soient lancés d’ici la fin de l’année.