Mark Zuckerberg est prêt à affronter Elon Musk dans un combat en cage

Combien paieriez-vous pour voir deux des hommes les plus riches du monde, tous deux grands noms de l’industrie technologique, s’affronter dans un « match en cage » ? Ce combat opposerait le cofondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à l’homme le plus riche du monde (selon le jour de la semaine), le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, autrement connu pour son comportement étrangement calme, a récemment fait des vagues en ligne après avoir remporté des médailles lors d’un tournoi de jiu-jitsu brésilien. Il semble maintenant que Zuckerberg veuille mettre ses compétences en jiu-jitsu au service d’un combat contre le PDG de Tesla, Elon Musk, qui a été le premier provocateur d’un combat en cage entre les deux.

Le chef de Tesla a plaisanté sur Twitter en disant qu’il était « prêt pour un combat en cage » contre Zuckerberg, en réponse à un tweet qui détaillait le rival de Meta sur Twitter, qui n’a pas encore été publié. Dans un précédent tweet, Musk avait exprimé son dédain à l’égard de l’idée que la Terre soit « exclusivement sous la coupe de Zuck », ce à quoi un utilisateur avait répondu en avertissant Musk que Zuck avait quelques talents de combattant à sa ceinture.

Il semble que Zuckerberg ait suivi l’échange d’un peu trop près. Sur son compte Instagram officiel, le chef de Meta a partagé une capture d’écran du fil Twitter en tant que mise à jour de sa story, accompagnée d’un message lapidaire de sa part : « Envoyez-moi l’emplacement », a écrit Zuckerberg.

I’m up for a cage match if he is lol —Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

La société polonaise FAME MMA, qui organise des événements de sports de combat, s’est rapidement jointe à la conversation et a proposé une cage pour le combat milliardaire contre milliardaire. En réponse à un tweet contenant une capture d’écran du message de Zuckerberg, Musk a déclaré : « Si c’est pour de vrai, je le ferai ». Peu après, il a déclaré dans un autre tweet qu’il ne s’entraînait pas souvent.

Un combat pour dominer les réseaux sociaux

On pourrait croire que Zuckerberg plaisantait lorsqu’il a exprimé sa volonté de rencontrer Musk sur le tapis. Mais il semble que le créateur de Facebook soit sérieux au sujet de la rencontre mano-e-mano. « L’histoire parle d’elle-même », a déclaré un porte-parole de Meta à The Verge. Ce serait la première fois que Zuckerberg se montre quelque peu offensif. Musk, quant à lui, a déjà critiqué son collègue milliardaire à plusieurs reprises par le passé. Par exemple, il a récemment tweeté que la « compréhension du sujet par Zuckerberg est limitée » lorsqu’il s’agit de l’IA.

Bien entendu, l’antagonisme apparent entre les deux hommes se révèle lorsque des milliards de dollars sont en jeu. Musk a déboursé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter et aurait fait chuter sa valorisation à la moitié de cette somme en moins d’un an. Zuckerberg, quant à lui, est occupé à superviser un rival de Twitter construit sur les fondations d’Instagram, un rival qui se concentrerait sur la communication textuelle plutôt que sur le partage de photos et de vidéos.

Musk et Zuckerberg se battent l’un contre l’autre, ce qui pourrait donner lieu à un véritable spectacle. Elon Musk, 51 ans, a raconté avoir participé à des « combats de rue très durs » pendant son enfance en Afrique du Sud. Zuckerberg a remporté des tournois de jiu-jitsu. Pour le physique, Musk mesure 1,80 m et pèse 82 kg. Zuckerberg mesure 1,70 m et pèse 70 kg, ce qui donne à Musk un avantage en termes de taille et probablement aussi en termes de poids.