CMF by Nothing tease le Phone 1, Buds 2 et Watch Pro 2 : Un aperçu des nouveautés

Nothing et CMF continuent de donner des aperçus de leurs prochains produits économiques, et en voici un autre. CMF by Nothing a de nouveau dévoilé le Phone 1 ainsi que d’autres appareils à venir. Voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Le compte CMF by Nothing a partagé une courte vidéo de 15 secondes intitulée « Reinventing the wheel » (réinventer la roue) sur X (anciennement Twitter). La vidéo contient trois produits, à savoir le CMF Phone 1, le CMF Buds 2 et le CMF Watch Pro 2.

Les premières secondes nous montrent ce qui pourrait être un cadran de lanière sur le CMF Phone 1, que Nothing a teasé il y a quelques jours. Si vous regardez de près, vous verrez des crochets visibles sous le cadran circulaire mince qui s’insèrent probablement pour tenir la lanière. Étonnamment, il ne semble pas que le cadran rotatif soit placé au même niveau que le panneau arrière, comme l’avait suggéré la précédente fuite. Malheureusement, nous n’avons toujours pas d’informations sur la vis située sur le côté gauche de l’appareil ni sur sa fonction.

Le deuxième produit pourrait être les CMF Buds 2 avec ce que nous supposons être un cadran de cordon comme son prédécesseur. Enfin, le troisième produit pourrait être la CMF Watch Pro 2. Bien que nous ne sachions pas ce qui se passe dans la vidéo, à en juger par ce que nous avons vu, la Watch Pro 2 pourrait avoir un cadran remplaçable pour personnaliser la montre.

Un smartphone CMF exclusif çà l’Inde

Bien qu’il n’y ait pas de détails sur la Buds 2 et la Watch Pro 2 dans la nature, nous savons que le CMF Phone 1 pourrait être équipé du Dimensity 7200 de MediaTek, d’une double caméra et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. L’écran est un panneau AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz, analogue à celui du Nothing Phone (2a).

Le CMF Phone 1 sera exclusif à l’Inde et devrait coûter moins de 20 000 roupies. Que pensez-vous du Phone 1 que CMF a présenté ?