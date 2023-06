La rumeur du prix du Galaxy Z Fold 5 est alléchante

Visuellement, le Galaxy Z Fold 5 serait une amélioration tellement modeste par rapport au Galaxy Z Fold 4 que les employés de Samsung sont apparemment extrêmement déçus. La plupart des rumeurs indiquent que le matériel ne changera pas beaucoup. Samsung pourrait toutefois donner aux acheteurs une excellente raison de passer à son prochain smartphone pliable : une réduction de prix.

Un prix de départ de 1 799 euros rend le Galaxy Z Fold 4 prohibitif. Et maintenant que le Pixel Fold a été révélé, certains passionnés de technologie pourraient envisager d’opter pour le premier smartphone pliable de Google, qui commence également à 1 799 dollars.

Supposément pour empêcher cela, Samsung a décidé de baisser le prix du Galaxy Z Fold 5. La fuite sur Twitter @Tech_Reve indique que le smartphone pourrait être légèrement plus abordable que le Galaxy Z Fold 4.

The current plan for the pricing of the Samsung Galaxy Z5 series is as follows:

The price of the Z Flip 5 will be maintained at the same level as its predecessor.

The Z Fold 5 will see a slight reduction in price compared to its predecessor.

—Revegnus (@Tech_Reve) June 16, 2023