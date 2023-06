Les employés de Samsung seraient très mécontent du Galaxy Z Fold 5

À en juger par les fuites que nous avons vues jusqu’à présent, le Galaxy Z Fold 5 sera une amélioration très mineure par rapport à son prédécesseur et cela n’a pas été bien perçu par les employés de Samsung, selon une nouvelle rumeur.

Le Galaxy Z Fold 4 est peut-être l’un des meilleurs smartphones pliables du moment, mais maintenant que d’autres acteurs sont entrés sur le marché, il est difficile de ne pas souhaiter un smartphone encore meilleur. Malheureusement, le Galaxy Z Fold 5 pourrait ne pas répondre à cette attente.

Le smartphone devrait avoir presque le même design que le Z Fold 4 et, contrairement à ce qu’une fuite avait annoncé, il pourrait ne pas avoir un écran plus grand de 6,6 pouces. Et ce n’est pas tout. Le smartphone devrait hériter de la caméra et de la batterie du modèle sortant.

Le populaire Ice Universe affirme que certains employés de Samsung ont exprimé leur déception quant au design et sont allés jusqu’à dire que le Galaxy Z Fold 5 ne méritait même pas d’être appelé le Z Fold 4 s. Aïe.

As far as I know, the boring design of the Galaxy Z Fold5 has caused some complaints from Samsung employees. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 13, 2023

Les récentes rumeurs ne sont pas non plus très prometteuses. Par exemple, il semble que la nouvelle charnière en forme de goutte d’eau ne réduira pas sensiblement le pli et qu’elle pourrait également avoir un impact sur le mécanisme d’arrêt libre.

Quelques réjouissances néanmoins

Mais tout n’est pas si sombre. Par exemple, le smartphone pourrait avoir le même nombre de mégapixels que le Galaxy Z Fold 4, mais il serait équipé de nouveaux capteurs, ce qui devrait lui permettre de prendre de meilleures photos. Le Z Fold 5 sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2, plus efficace, et l’autonomie de la batterie devrait donc augmenter.

L’appareil pourrait être le premier smartphone pliable de Samsung à offrir une résistance à la poussière et on dit aussi qu’il sera un peu plus léger que le Z Fold 4.

En raison de la disponibilité limitée des autres smartphones pliables, Samsung n’avait pas de véritable concurrence jusqu’à présent, mais maintenant que le Pixel Fold est là, il serait intéressant de voir comment les choses se déroulent.