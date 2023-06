Les rendus presse du ASUS Zenfone 10 font surface en 5 coloris

ASUS s’apprête à présenter le smartphone Zenfone 10 le 29 juin, et des rendus de presse du smartphone ont fait surface, grâce à @evleaks aka Evan Blass. Le Zenfone 9 a été présenté en noir, bleu, rouge et blanc. Cette fois, le vert vient s’ajouter à la liste, ce qui porte à cinq le nombre de coloris disponibles.

Le Zenfone 10 conservera l’écran de 5,9 pouces du Zenfone 9 et la même caméra frontale dans un poinçon sur le côté gauche de l’écran. Il sera équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, contre un Snapdragon 8+ Gen 1 pour son prédécesseur.

Il sera doté d’une stabilisation gimbal à 6 axes 2.0 et prendra en charge la recharge sans fil. Le smartphone devrait également conserver la prise audio de 3,5 mm et les indices de résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Les rendus révèlent qu’il conservera deux caméras arrière, qui devraient être larges et ultra-larges avec option macro, ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales latéral. Il devrait également conserver l’indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau.

D’après les indications données sur le site d’ASUS, le smartphone devrait être proposé à partir de 749 dollars pour le modèle 16 Go + 256 Go, contre 799 euros pour son prédécesseur, le Zenfone 9, avec 8 Go + 128 Go de stockage.

Nous devrions avoir plus de détails avant l’officialisation du smartphone dans le courant du mois.