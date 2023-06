L’iPhone 15 et l’iPhone 16 pourraient bénéficier de mises à jour UWB et Wi-Fi 7 pour le Vision Pro

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple s’efforce d’améliorer l’intégration entre l’iPhone et sa plateforme Vision Pro. Ming-Chi Kuo souligne que la mise à jour des spécifications matérielles est un aspect crucial de la construction d’un écosystème compétitif autour de Vision Pro. Plus précisément, le Wi-Fi et l’UWB (Ultra Wideband) sont des composants importants.

Dans le cadre des efforts déployés par Apple pour renforcer l’écosystème Vision Pro, le prochain iPhone 15 devrait bénéficier d’une mise à niveau matérielle significative, notamment en ce qui concerne la puce Ultra Wideband. Kuo suggère que l’iPhone 15 utilisera une version plus efficace et plus fiable de la puce U1, utilisant la technologie de production avancée de 7 nm. Cette amélioration vise à accroître les performances et à réduire la consommation d’énergie pour les interactions à proximité.

La puce U1, initialement introduite dans l’iPhone 11, a joué un rôle essentiel dans divers produits et fonctionnalités d’Apple. Kuo affirme qu’une version améliorée de la puce U1 permettra non seulement d’améliorer les performances de fonctionnalités telles que Localiser, Handoff et AirDrop, mais aussi de faciliter l’intégration transparente entre Vision Pro et d’autres appareils Apple.

Kuo prévoit que JCET, l’un des principaux fournisseurs de solutions de chiplets, bénéficiera d’une marge brute et d’un bénéfice accrus grâce à la mise à niveau du processus UWB de l’iPhone 15. En outre, Kuo prévoit l’adoption croissante de la conception de chiplets dans les accélérateurs d’IA, en citant la série MI300 d’AMD et le prochain successeur du H100 de NVIDIA.

Le JCET devrait bénéficier du fait que le chiplet devienne la solution de conception la plus courante à long terme.

L’iPhone 16 introduira le Wi-Fi 7 pour une meilleure expérience de l’écosystème

Kuo révèle que l’iPhone 16 sera le premier appareil Apple à prendre en charge la technologie Wi-Fi 7. Cette mise à niveau offrira des vitesses de transfert plus rapides et un meilleur débit de données, ce qui va dans le sens de l’accent mis par la Wi-Fi Alliance sur l’amélioration des expériences de réalité virtuelle et augmentée.

Apple entend tirer parti de la technologie Wi-Fi 7 pour créer un écosystème plus homogène pour ses produits matériels fonctionnant sur le même réseau local.