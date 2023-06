Elon Musk et Emmanuel Macron se rencontrent à nouveau pour discuter d’une éventuelle usine Tesla en France

Le PDG de Tesla, Elon Musk, rencontrera vendredi le président français Emmanuel Macron pour la deuxième fois en plus d’un mois afin de discuter de la réglementation des technologies et de présenter la France comme un site potentiel pour l’une des installations de véhicules électriques (VE) de Tesla.

Comme l’ont déjà révélé les autorités, la France s’est montrée agressive à l’égard du géant chinois des VE BYD et de Tesla pour qu’ils ouvrent des usines dans le pays. Toutefois, la France est confrontée à la concurrence d’autres pays de l’Union européenne, comme l’Espagne, qui, selon une source, négocie également avec Tesla.

Lors de sa visite à la conférence VivaTech à Paris, le salon de l’innovation technologique le plus important de France, le président Macron s’est entretenu avec les médias et a fait part de sa stratégie pour l’événement. L’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les cadres réglementaires, les voitures, les batteries et la promotion de l’attractivité française et européenne seront abordés.

Interrogé sur la perspective d’acquérir une Gigafactory de Tesla, le président Emmanuel Macron a également souligné que la préférence allait finalement à la société détenue par Elon Musk. Il n’en reste pas moins que la France souhaite se positionner comme un lieu d’investissement de premier plan.

Elon Musk envisage de créer davantage d’usines de véhicules électriques

Elon Musk a récemment déclaré que l’entreprise prévoyait d’annoncer un nouveau site de production avant la fin de l’année, ce qui a renforcé l’élan en faveur d’une usine Tesla en France. L’ambitieux objectif du constructeur de voitures électriques de produire 20 millions de voitures par an d’ici la fin de la décennie met en évidence la nécessité de disposer de davantage d’installations de production.

En ce qui concerne le projet d’usine Tesla en France, Jean-Noël Barrot, porte-parole du gouvernement français, s’est réjoui et a cité les efforts déployés pour le concrétiser. Avec l’ouverture récente de sa première usine de batteries pour VE, la France a cherché à renforcer sa position en tant que centre du secteur des véhicules électriques.

Le gouvernement français sera très présent à la convention VivaTech à Paris, où Elon Musk devrait prendre la parole ce vendredi.