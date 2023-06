L’énorme mise à jour de juin de la famille Galaxy S23 est maintenant disponible

Les utilisateurs du Galaxy S23 ont patiemment attendu que leur smartphones reçoive la mise à jour de sécurité Juin 2023, car la rumeur voulait que cette mise à jour apporte des améliorations majeures à la caméra. Cependant, la mise à jour a été retardée et plusieurs autres smartphones d’entrée, de milieu et de haut de gamme ont déjà reçu la mise à jour.

Aujourd’hui, la série Galaxy S23 a enfin commencé à recevoir la mise à jour logicielle tant attendue.

Breaking!

Samsung Galaxy S23 series super update started in June, starting from Europe! 2.2GB! pic.twitter.com/1zddWby3ym — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 16, 2023

La dernière mise à jour logicielle pour les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra porte la version du micrologiciel S91xBXXU2AWF1. La mise à jour a une taille de fichier massive d’environ 2,2 Go, ce qui laisse présager des améliorations majeures qui pourraient être incluses dans cette mise à jour. La nouvelle mise à jour logicielle est actuellement disponible en Europe.

Bien que Samsung ne l’ait pas mentionné dans le journal officiel des modifications, cette nouvelle mise à jour logicielle devrait inclure diverses améliorations de la caméra. Ces améliorations comprennent des améliorations liées au HDR que Samsung a confirmées il y a quelques semaines. Cette amélioration corrige les halos autour des objets dans les images.

One UI 6 arrive

Si vous possédez un appareil de la série Galaxy S23, vous pouvez vérifier si la nouvelle mise à jour est disponible. Pour ce faire, accédez à Paramètres « Mise à jour du logiciel et appuyez sur Télécharger et installer.

Parallèlement, Samsung travaille également sur la mise à jour One UI 6, basée sur Android 14, et la gamme Galaxy S23 pourrait recevoir la première version bêta à la mi-juillet. La version générale est attendue pour le mois d’octobre et comprendra de nombreux changements tels que l’arrêt moins fréquent des applications en arrière-plan et un écran de verrouillage plus personnalisable.