La rédaction d’e-mails est une sorte d’art. En fonction de la personne à qui vous l’envoyez, vous devez vous adapter pour trouver le bon ton et vous exprimer de manière appropriée pour cette conversation particulière.

Avec Generative AI, Workspace Labs a occupé le devant de la scène lors de la conférence Google I/O 2023. Le géant de la recherche a présenté la manière dont il améliore l’expérience des utilisateurs grâce à ses nombreux produits intégrés à l’IA. L’un de ces produits est Gmail. Avec « Aidez-moi à écrire », Google nous a donné un aperçu de l’avenir des e-mails. Les utilisateurs d’Android et d’iOS peuvent désormais tester cette expérience, comme le souligne 9to5Google.

Ceux d’entre vous qui se sont inscrits au Workspace Labs de Google dès le début peuvent maintenant tester « Aidez-moi à écrire » sur leurs appareils Android et iOS. Cette fonctionnalité vous permettra d’exploiter le potentiel de l’IA générative lors de la rédaction d’e-mails et de réponses à ces derniers.

Pour ceux d’entre vous qui sont inscrits, dès que vous appuyez sur le bouton Nouveau message, vous êtes accueilli par la fenêtre de bienvenue de Workspace Labs qui vous explique brièvement ce qu’est la fonction « Aidez-moi à écrire ». Pendant que vous rédigez votre e-mail, vous pouvez laisser l’IA vous donner des suggestions génératives pour votre e-mail. Cliquez sur le bouton « Aidez-moi à écrire » situé dans le coin inférieur droit de votre écran pour continuer.

Dans la fenêtre d’invite, entrez les points forts du contenu. Par exemple, si vous avez besoin d’un remboursement pour un billet d’avion annulé, veillez à donner à l’IA autant d’informations que possible pour qu’elle puisse déterminer la tonalité et les prémisses de votre e-mail. Gardez à l’esprit que plus vos informations sont précises, plus il sera facile pour « Aidez-moi à écrire » de composer un e-mail approprié.

Disponible enfin sur mobile

Une fois que vous avez appuyé sur la touche Entrée, l’IA générative compose l’e-mail pour vous. Cliquez sur Insérer pour joindre le brouillon au corps de l’e-mail, ou cliquez sur l’icône Actualiser pour obtenir une nouvelle invite. Vous pourrez également bénéficier d’options de personnalisation granulaires pour votre e-mail. Vous pouvez raccourcir votre réponse, formaliser davantage votre message, l’étoffer, et bien d’autres choses encore.

Gardez à l’esprit que, comme Google vous l’indiquera une fois que vous aurez appuyé sur le bouton « Aidez-moi à écrire », il se peut que des personnes lisent, annotent et traitent vos données d’interactions Workspace Labs. C’est pourquoi il est conseillé aux utilisateurs de cette fonctionnalité de ne pas saisir d’informations personnelles ou sensibles. Il en va de même pour les autres fonctionnalités expérimentales liées à Workspace Labs.

Le déploiement global de cette fonctionnalité a commencé pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Cependant, elle est encore limitée aux premiers utilisateurs de Google Workspace Labs. On peut s’attendre à un déploiement beaucoup plus large de cette fonctionnalité d’ici la fin de l’année.