Nothing OS 2.0 arrive sur Nothing Phone (1)

Il y a environ une semaine, Nothing a partagé un teaser pour informer ses fans et les autres amateurs de smartphones de l’arrivée prochaine de Nothing OS 2.0 (le logiciel fonctionnant sur les smartphones de la société). Cette information a été communiquée par Mladen M. Hoyss, directeur créatif du logiciel de Nothing, lors d’une interview.

Cependant, après l’interview, il restait une grande question en suspens, à savoir si la première (et seule, pour l’instant) génération du Nothing Phone recevrait cette mise à jour.

Même si la réponse devrait être claire, elle n’est jamais certaine tant qu’il n’y a pas de confirmation légitime. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui, à la manière typique de Nothing, par un tweet de nul autre que le fondateur et PDG de l’entreprise, Carl Pei.

Software support is very important to us. Nothing OS 2.0 will be coming to Phone (1) users by the end of August. — Carl Pei (@getpeid) June 13, 2023

Le tweet révèle également que la mise à jour logicielle Nothing OS 2.0 majeure arrivera aux propriétaires de Nothing Phone (1) d’ici la fin du mois d’août, bien qu’il manque une date exacte. Pour ajouter un peu de contexte, la société vient également de révéler la date d’annonce du Nothing Phone (2) — le 11 juillet — alors que la date de sortie du smartphone n’est toujours pas claire.

Attentes concernant Nothing OS 2.0

Même s’il l’a beaucoup annoncé, Nothing garde la mise à jour de Nothing OS 2.0 bien cachée jusqu’à son déploiement effectif. Ce que nous savons de l’interview du directeur de la création logicielle de la société mentionnée plus haut, c’est qu’il y aura quelques changements visuels visant à rendre l’expérience de l’utilisateur plus personnelle.

Nous nous attendons à voir des différences plus frappantes par rapport à la première itération de Nothing OS, car Hoyss déclare qu’ils cherchent à « partir presque de zéro » en termes de visuels, en apportant plus « d’esthétique fonctionnelle ». L’écran d’accueil en sera un bon exemple, puisqu’il sera davantage axé sur la présentation d’informations de manière digeste, sans l’interférence d’icônes d’applications.

Ce que tout cela signifie est encore un mystère à ce stade, mais il est évident que Nothing a une fois de plus une idée qui sort des sentiers battus et avec laquelle elle veut se démarquer, alors attendons encore un peu et nous verrons par nous-mêmes lors de l’annonce du Nothing Phone (2) en juillet.