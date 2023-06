Nothing OS 2.0 se vantera de changements majeurs pour le lancement du Phone (2)

Le très attendu Nothing Phone (2) devrait être lancé le mois prochain, et des rendus récents révèlent qu’il est doté d’un nouveau design incurvé. Lors d’une conversation avec Mladen M. Hoyss, directeur de la création logicielle chez Nothing, XDA Developers a pu se faire une idée de ce que l’on peut attendre du prochain Nothing OS 2.0.

Le parcours de Nothing en matière de systèmes d’exploitation a été intéressant. Au départ, avec Nothing OS 1.0, une petite équipe et des sous-traitants externes ont développé un système d’exploitation qui ressemblait beaucoup à Android avec quelques caractéristiques uniques.

Après la sortie de Phone (1), l’équipe s’est agrandie pour atteindre près de 100 personnes, ce qui a conduit au développement de Nothing OS 1.5 avec des fonctionnalités et des améliorations plus poussées. Aujourd’hui, Hoyss révèle que Nothing entre dans une nouvelle phase avec son propre système basé sur Android, baptisé « Nothing OS ».

Intentionnalité et productivité

L’objectif de Nothing est d’intégrer l’intentionnalité dans ses appareils et son système d’exploitation. Ils veulent que les utilisateurs se sentent productifs et s’amusent en utilisant leurs appareils. L’objectif est d’établir un écosystème Nothing reconnaissable qui s’harmonise avec le matériel, en tirant parti des meilleurs aspects d’Android et en les rendant plus accessibles et plus efficaces pour les utilisateurs.

Réimaginer l’écran d’accueil

Hoyss critique l’écran d’accueil actuel d’Android, qu’il considère comme une collection de logos d’entreprises. Il imagine un écran d’accueil qui reflète les intérêts personnels et fournit des informations pertinentes en un coup d’œil. Cette première couche du smartphone devrait permettre une interaction utile et un accès facile à tout ce dont les utilisateurs ont besoin, réduisant ainsi le besoin de défiler et de fouiller excessivement.

Un environnement fonctionnel unique

Nothing ne prévoit de mettre en avant les options prêtes à l’emploi disponible sur les smartphones, en créant un environnement fonctionnel et convivial. Bien que certains aspects puissent ressembler aux caractéristiques des appareils Google Pixel, Hoyss souligne que Nothing a sa propre approche unique qui le différencie des offres existantes.

Nothing s’engage à construire des produits stables et esthétiquement agréables. Bien que les détails spécifiques concernant la future feuille de route et le calendrier ne soient pas divulgués, il est clair que Nothing a un plan de jeu solide.

Après la sortie de Nothing OS 2.0 cet été, l’entreprise dévoilera d’autres mises à jour sur sa compatibilité avec le Nothing Phone (1).

La synergie du matériel et du logiciel

La collaboration entre les développeurs de OxygenOS original et les développeurs de Blloc chez Nothing a créé une synergie remarquable. Avec des équipes matérielles et logicielles travaillant côte à côte, partageant leurs idées et s’efforçant d’atteindre une vision unifiée, le niveau de coordination est inégalé.

Si Nothing vise à offrir des performances exceptionnelles, sa priorité est également d’offrir une expérience utilisateur optimale. Les développeurs et les designers étudient soigneusement les compromis entre l’amélioration des performances et la satisfaction de l’utilisateur lorsqu’ils mettent en œuvre des changements dans le système d’exploitation.

Le concept central de Nothing OS 2.0 est « l’esthétique fonctionnelle ». Ce terme, issu de la science des données, implique la transformation de grandes quantités de données en représentations visuellement digestes et facilement compréhensibles. Avec l’opportunité et l’élan de repartir à zéro, Nothing prévoit de créer une expérience utilisateur visuellement attrayante et riche en données.

Le Nothing Phone (2) sera lancé en juillet avec le système d’exploitation Nothing OS 2.0.