Le Nothing Phone (1) reçoit la mise à jour 1.5 de l’OS Android 13

En juillet 2022, l’entreprise londonienne Nothing, spécialisée dans l’électronique grand public, a lancé un nouveau smartphone appelé Nothing Phone (1). Soutenu par l’ancien PDG de OnePlus, Carl Pei, le premier smartphone de Nothing s’est distingué par ses éléments de conception non conventionnels et l’importance accordée aux matériaux de haute qualité.

La facette la plus discutée du smartphone est l’interface Glyph — un ensemble de LED lumineuses qui ornent le panneau arrière transparent du téléphone. Selon le point de vue que l’on adopte, l’interface Glyph peut être considérée comme un simple gadget ou être louée comme un élément de design fonctionnel.

Hormis cette caractéristique inhabituelle, le Nothing Phone (1) a généralement reçu des critiques favorables de la part des utilisateurs et des critiques techniques. La plupart ont apprécié le matériel rapide de l’appareil, l’écran 120 Hz de haute qualité et l’expérience logicielle largement exempte de bugs.

Lors de son lancement, le Nothing Phone (1) fonctionnait avec l’édition pilote du skin Android personnalisé de la société appelé Nothing OS. La première version de Nothing OS était basée sur Android 12, qui a été annoncé avec une promesse de trois ans de mises à jour majeures d’Android.

Sept mois après son lancement, Nothing tient sa parole et a commencé à déployer une nouvelle version de Nothing OS — étiquetée Nothing OS 1.5.2 update, et basée sur Android 13 — pour les utilisateurs de Phone (1) à travers le monde. Ce lancement intervient un peu plus d’un mois après que la société ait lancé une version bêta de Nothing OS basée sur Android 13 pour les testeurs du monde entier.

Toutes les nouveautés d’Android 13, et plus encore !

Comme indiqué précédemment, le changement le plus notable de la mise à jour Nothing OS 1.5.2 est le passage à Android 13. C’est de loin la mise à jour la plus importante que le Phone (1) ait reçu depuis sa sortie il y a 7 mois. La société affirme également que Nothing OS 1.5.2 offrira également « l’expérience utilisateur la plus fluide et la plus sécurisée » à ce jour sur le Phone (1).

La dernière version de Nothing OS comprend un nouveau pack de sons Glyph qui ajoute de nouvelles sonneries Glyph et des sons de notification — se traduisant par de nouveaux effets lumineux. Nothing a également modifié l’aspect de l’outil de contrôle des médias, qui affiche désormais les pochettes d’album en plein écran tout en offrant un ensemble beaucoup plus large de contrôles musicaux.

L’expérience du contrôle du volume a également été améliorée. Parmi les autres changements visuels, citons une application météo redessinée, de nouveaux éléments « Material You » et de meilleures personnalisations des raccourcis de l’écran de verrouillage. Les animations sont améliorées de manière générale, avec des animations et des transitions plus fluides.

En plus de cela, il y a plusieurs changements sous le capot. Pour commencer, Nothing a aussi considérablement affiné l’interface de l’application appareil photo et revendique une augmentation de 50 % de la vitesse de chargement des applications. La mise à jour se concentre également sur l’amélioration des performances du système, et marque les débuts d’une nouvelle fonction d’autoréparation qui efface le cache inutilisé et les vidages du système en silence en arrière-plan.

Faites vite !

D’autres inclusions notables comprennent un nouveau panneau de paramètres rapides qui permet aux utilisateurs de basculer rapidement l’utilisation des données entre deux SIM et une nouvelle application de sécurité personnelle. Nothing n’a un changelog détaillé avec tous les nouveaux ajouts sur le blog de la société.

Pour appliquer cette mise à jour, il suffit de naviguer sur votre Phone (1) jusqu’à Paramètres > Système > Mise à jour du système, puis de cliquer sur « Vérifier la mise à jour ».