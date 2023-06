Google Maps déploie des itinéraires en un clin d’œil et ajoute 500 points de repère à la vue immersive

Google déploie une série de mises à jour de Google Maps pour les utilisateurs du monde entier, y compris ceux qui l’utilisent pour se déplacer à pied ou en voiture.

L’une des mises à jour les plus remarquables de Google Maps est la fonction « Itinéraires en un coup d’œil ». Tous ceux qui utilisent leur smartphone pour naviguer ont déjà perdu du temps à parcourir un certain nombre de menus juste pour savoir quel est leur prochain virage. La nouvelle fonction « Itinéraires en un coup d’œil » qui est en cours de déploiement vise à éliminer cette perte de temps. L’itinéraire et l’heure d’arrivée prévue s’afficheront sur l’écran de verrouillage de votre appareil. Google précise également que l’itinéraire sera mis à jour automatiquement si vous prenez un autre tournant.

Cette fonctionnalité présente des avantages évidents pour les personnes qui conduisent, marchent ou font du vélo et qui ne veulent pas avoir le visage collé à leur smartphone pour ne pas se perdre. Google précise que cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les itinéraires que vous empruntez fréquemment, mais pour lesquels vous avez besoin d’un peu d’aide de la part de l’application.

Cette fonction sera disponible dans le courant du mois sur iOS et Android.

Tourisme virtuel sur Google Maps

Les itinéraires rapides sont la raison pour laquelle de nombreuses personnes utilisent Google Maps, mais la plateforme est bien plus qu’une simple application GPS. Google affirme avoir ajouté davantage de villes et de points de repère à son mode « Vue immersive ». Ce mode vous permet d’obtenir une vue virtuelle en trois dimensions de plus de 500 points de repère dans le monde, ainsi que des villes d’Amsterdam, Dublin, Florence et Venise.

En France, les utilisateurs de Google Maps pourront désormais découvrir en immersion plusieurs lieux emblématiques dont :

Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence

Musée du Louvre, Paris

Palais Garnier, Paris

Arc de Triomphe, Paris

Cathédrale Notre-Dame, Paris

Tour Eiffel, Paris

Hôtel des Invalides, Paris

Musée d’Orsay, Paris

Panthéon, Paris

Place de la Concorde, Paris

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, Paris

Sainte-Chapelle, Paris

Château de Versailles, Versailles

Google indique que vous pouvez utiliser cette fonction pour vous familiariser avec un lieu avant de le visiter, mais il est parfois amusant de voler virtuellement autour de différents points de repère et lieux dans le monde pour faire un peu de tourisme virtuel. Les vues comprennent également des données météorologiques en temps réel et des informations sur les restaurants, le cas échéant, afin de tirer le meilleur parti de vos futurs voyages. Vue immersive est alimentée par un réseau d’IA, développé par Google, qui relie les images d’une ville particulière dans un environnement 3D homogène.

Les nouvelles villes sont disponibles dès aujourd’hui sur Google Maps.