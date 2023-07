Toutes les nouveautés de Nothing OS 2.0

Après de nombreuses rumeurs et annonces officielles, Nothing vient enfin de sortir son très attendu Nothing Phone (2). En outre, le très attendu Nothing OS 2.0 a également fait ses débuts avec l’appareil.

La dernière version de Nothing OS conserve le « design matriciel épuré et minimal » de son prédécesseur, mais avec des améliorations essentielles et une touche de sophistication. Poursuivez votre lecture pour découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur le nouveau Nothing OS 2.0.

Le Phone (2) fonctionne sous Nothing OS 2.0, basé sur Android 13. Tout comme la version originale de l’OS, la surcouche de Nothing conserve son identité Android propre et quasi statique, sans aucun bloatware, à l’exception d’applications spécifiques à Nothing, comme un enregistreur vocal personnalisé et une application météo.

Avec Nothing OS 2.0, l’harmonie entre le matériel et le logiciel est évidente. De plus, il dispose de polices de caractères matricielles personnalisées, de couleurs, d’éléments monochromes, d’éléments graphiques et de nouveaux sons.

La nature fonctionnelle et minimale de la deuxième génération de Nothing OS met l’accent sur la personnalisation. Vous pouvez désormais personnaliser les étiquettes des applications et les motifs de la grille, redimensionner les widgets et choisir des thèmes de couleurs, le tout à votre convenance. Nothing OS 2.0 propose des icônes d’application monochromes et élégantes pour réduire les distractions causées par les couleurs de la marque, offrant ainsi une expérience utilisateur plus concentrée.

En effet, la première chose que vous remarquerez immédiatement avec Nothing OS 2,0, ce sont les élégantes icônes d’applications monochromatiques qui ajoutent du charme aux étonnantes couleurs monochromatiques de Nothing. Nothing affirme avoir introduit ce pack d’icônes pour limiter la distraction des utilisateurs due aux icônes colorées de différentes marques dans le tiroir d’applications ou sur l’écran d’accueil.

De nombreux options de personnalisation

Le Nothing Phone (2) peut désormais offrir de nombreuses options pour personnaliser l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage afin d’améliorer l’interaction et l’intuitivité grâce à Nothing OS 2.0. Vous avez désormais la possibilité de regrouper vos applications fréquemment utilisées dans des dossiers personnalisés que vous pouvez personnaliser à votre guise.

Avec le Phone (2), Nothing OS 2.0 met à votre disposition une vaste bibliothèque de widgets conçus par Nothing. Grâce à de nouvelles vues et animations, vous pourrez extraire plus d’informations de vos widgets. Vous pouvez même créer des widgets de paramétrage rapide personnalisés pour plus de commodité et ajouter jusqu’à 8 de ces widgets à votre écran de verrouillage.

En outre, Nothing OS 2.0 apporte également une nouvelle composition de sonneries Glyph et un pack de sons Glyph pour le Phone (2), en collaboration avec Swedish House Mafia. Parmi les autres changements notables de Nothing OS 2,0, citons l’ajout d’un casier d’applications intégré, la possibilité de cloner des applications en mode natif, et bien d’autres choses encore.

Je suis impatient de tester Nothing OS 2.0 et j’espère m’amuser avec !