La France courtise Elon Musk pour l’implantation de la prochaine usine Gigafactory de Tesla

La France déploie des efforts considérables pour persuader Elon Musk de choisir le pays comme lieu d’implantation de la prochaine Gigafactory de Tesla, selon un haut fonctionnaire français.

Jean-Noël Barrot, ministre français du numérique, a fait la déclaration la plus claire sur le désir de la France d’obtenir l’investissement de Musk. Cette déclaration intervient après que Barrot a récemment averti que Twitter, propriété d’Elon Musk, pourrait être interdit s’il ne se conformait pas à la législation proposée.

Barrot a souligné l’importance d’avoir une usine Tesla en France et a cité l’énorme quantité de temps et de travail qui a été déployée pour s’assurer que c’était faisable.

Avec l’ouverture de sa première usine de batteries, la France s’affirme comme une puissance de production de voitures électriques. Le gouvernement français souhaite se réindustrialiser et rattraper les constructeurs chinois de véhicules électriques.

La première usine française de batteries a ouvert ses portes en mai. L’usine de Lens devrait commencer à produire cet été, créant 400 emplois cette année et 2 000 à terme. L’usine produira 800 000 batteries par an. Cette usine est l’une des trois proposées en Allemagne et en Italie.

Une rencontre entre le PDG de Tesla et le président français Emmanuel Macron est en train de se mettre en place, autre signe de la détermination de la France à attirer l’attention d’Elon Musk. L’intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les cadres réglementaires et le renforcement de la compétitivité française et européenne dans les secteurs de l’automobile et des batteries ne sont que quelques-uns des sujets qui devraient être abordés.

With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023