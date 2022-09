Test du Nothing Phone (1) : le milieu de gamme à tout faire

Si vous lisez cet avis sur le Nothing Phone (1), vous appartenez probablement à l’un des deux camps suivants : ceux qui n’ont jamais entendu parler de Nothing et qui se demandent ce qu’est exactement le Phone (1) ; ou ceux qui ont suivi de près l’histoire du premier smartphone tant attendu de la startup londonienne et qui sont impatients de savoir si l’attente en valait la peine.

Nothing reste une entreprise mystérieuse, le Phone (1) n’étant que le deuxième produit physique qu’elle a sorti au cours de sa courte existence, après les écouteurs Ear (1) de 2021. Ces écouteurs ont donné le ton du type de produits que la société aspire à fabriquer, en définissant une esthétique claire pour la marque et ses produits, qui s’est poursuivie avec le Phone (1).

Avant le lancement du Phone (1), le PDG et cofondateur de Nothing, Carl Pei (de la réputation de OnePlus), a déclaré dès le début de son développement qu’il était conçu pour aider à redonner de la joie au marché du mobile. Alors, remplit-il son objectif ?

Maintenant que le Phone (1) est là, il est clair qu’il a été conçu en utilisant plus qu’une simple liste de caractéristiques « me-too » ; avec un design à l’arrière complètement différent de tout ce qui existe sur le marché, des fonctionnalités — comme l’éclairage de l’interface Glyph à l’arrière – qui offrent intrigue et fantaisie, et une paire de logiciels et de matériels autrement bien équilibrées et compétentes.

Avec un prix de départ de 459 euros, le Nothing Phone (1) sera probablement un favori pour beaucoup, et offre un niveau de finition qui est inattendu pour un premier produit. Après avoir passé quelques semaines avec le smartphone de Nothing, et un spectacle lumineux, je pense qu’il offre une grande valeur.

Contenu de la boîte

Nothing Phone (1) en couleur blanche/noire

Câble USB Type-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Manuel d’utilisation et informations sur la garantie

Nothing Phone (1): design

Abordons le premier sujet : le design du Phone (1) et son point central, le dos en verre transparent avec ses lumières clignotantes. Franchement, c’est juste beau. Le design général présente une ressemblance immédiate avec l’iPhone 12 d’Apple, notamment en raison du cadre métallique et les bords droits, de ses coins arrondis, de ses faces avant et arrière plates et de l’emplacement de la double caméra arrière.

Derrière la vitre arrière, les différents composants ajoutent une couche de profondeur qui est agréable à regarder. La bobine de recharge sans fil est particulièrement discrète sur la version blanche que j’ai testée. Ici, la décision de Nothing de livrer un sandwich de verre et d’aluminium est la bienvenue. La façon dont les 900 LED des Glyphes fonctionnent attire l’attention, mais c’est quelque chose que j’explorerai plus tard dans ce test. Une chose est sûre : le spectacle de lumière n’enlève rien au smartphone. Il ne fait que le rendre plus intéressant…

Les acheteurs qui achètent un étui officiel pour le Phone (1) peuvent apprécier sa clarté (l’étui est aussi, sans surprise, transparent). Cependant, attendez-vous à ce que les traces de doigt y adhèrent beaucoup plus facilement, et nécessitent plus d’huile de coude pour les éliminer, que sur le smartphone lui-même.

Au lancement, Nothing propose le Phone (1) en deux finitions : un modèle noir et un modèle blanc — le premier offrant une apparence plus discrète, tandis que le second sert à accentuer cet élément de design remarquable d’une manière qui ne manquera pas de faire parler de vous lorsque vous entrerez dans un bar et que vous le poserez nonchalamment sur la table.

Un smartphone très confortable en main

Malgré ses côtés droits, les bords du cadre en aluminium recyclé sont subtilement arrondis pour garantir que le Phone (1) est plus confortable en main que ce à quoi on pourrait s’attendre et, qui plus est, il semble plus léger que sa construction ne le suggère — avec 193,5 g, il se situe sous le seuil des 200 g au-delà duquel le poids d’un appareil commence à se faire sentir.

Le bout d’alimentation sur le côté droit du cadre et les deux boutons de volume sur la gauche sont grands, faciles à atteindre et répondent avec un clic satisfaisant, sans nécessiter beaucoup de force, tandis que la certification IP53 signifie que le Phone (1) peut être utilisé sous une légère bruine sans problème, et devrait empêcher la poussière de se frayer un chemin dans la cavité derrière la vitre arrière transparente ; il suffit de ne pas le laisser tomber dans l’évier ou le jeter à la plage.

Tout au long des tests, le verre et le métal n’ont pas montré de signes d’usure évidents, à l’exception de la protection d’écran en plastique éraflé à la fin du test.

Nothing Phone (1): écran

Le Phone (1) est l’un des rares smartphones Android dont l’écran présente des bords réguliers tout autour. Et non seulement cet écran de 6,55 pouces est un plaisir à regarder, mais la reproduction des couleurs, les angles de vision et la netteté de cette dalle OLED 1080p sont excellents.

Sa luminosité maximale est de 1 200 nits pour le contenu HDR et sa luminosité typique est de 500 nits. C’est un peu plus faible que ce à quoi je suis habitué. Fondamentalement, l’écran est un peu plus difficile à lire en plein soleil, mais ce n’est pas un casse-tête.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz de cet écran est également important. Il est adaptatif, et l’écran choisit automatiquement entre 60 Hz et 120 Hz en fonction du contenu. De plus, on peut choisir entre les taux de rafraîchissement élevé et standard, et la bascule pour le taux de rafraîchissement adaptatif a disparu.

Néanmoins, si vous vous rendez dans les paramètres du développeur, vous trouverez une option qui supprime la capacité du système à revenir à 60 Hz, et cela fonctionne très bien. Je n’ai jamais remarqué que le smartphone perdait des images ou revenait à 60 Hz.

Le Phone (1) est livré avec un capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran qui est rapide et fonctionne parfaitement.

Nothing Phone (1): performances

Le Nothing Phone (1) utilise le processeur Snapdragon 778G+ de Qualcomm, et mon modèle de test dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage. Le smartphone n’a aucun problème avec les tâches générales, qu’il s’agisse de suivre le GPS lorsqu’on l’utilise pour la navigation dans une voiture, d’utiliser des applications de réseaux sociaux ou d’utiliser la caméra. Grâce à la combinaison de NothingOS, de la puce et de l’écran à 120 Hz, le Phone (1) est toujours fluide et réactif.

C’est lorsque vous jouez que le processeur commence à avoir des difficultés et qu’il génère de la chaleur. Jouez à Asphalt 9 : Legends ou Diablo Immortal, et vous verrez une accumulation de chaleur à l’arrière du smartphone. Il n’est pas trop chaud à la main, mais vous avez l’impression que le smartphone travaille dur.

Dans l’ensemble, le fait de s’éloigner d’un chipset phare n’affecte pas négativement le Phone (1) et ne devrait pas jouer un rôle dans votre décision d’achat, à moins que vous ne recherchiez les meilleures performances absolues.

Si l’expérience visuelle du Phone (1) est excellente, je ne peux pas en dire autant des haut-parleurs du smartphone. Ils sont forts, mais manquent de détails, ce qui est parfaitement bien pour du contenu YouTube, mais pas idéal si vous voulez écouter de la musique.

Les Glyph

Imaginez que vous ayez évité toute coque ou étui du Phone (1) jusqu’à présent. La Glyph Interface consiste en une série de formes qui s’allument à l’arrière du téléphone pour indiquer que quelqu’un vous appelle ou que vous avez des notifications en attente. Il s’agit en fait d’une LED de notification géante sur des stéroïdes. Espérons que Nothing offrira une API pour les développeurs, et donnera au Glyph un avenir encore plus brillant.

Même si elle est plutôt cool, je pense que cette fonctionnalité a un intérêt limité. Je dis cela parce que pour utiliser les Glyph, vous devez changer activement la façon dont vous posez votre smartphone, puis faire un effort conscient pour configurer et vous souvenir de la signification de chaque Glyph. Ce n’est pas difficile, mais à l’ère des écrans toujours allumés et des notifications ambiantes qui surgissent sur l’écran de verrouillage, les Glyph sont certes uniques, mais loin d’être essentiels.

Au-delà des fonctions de notification, le Glyph propose quelques astuces supplémentaires, dont l’une pourrait s’avérer utile. Si vous souhaitez prendre des photos sans le flash LED, les Glyph vous permettent d’éclairer votre sujet avec une lumière diffuse. Et si votre téléphone est la pièce maîtresse d’une fête, le paramètre de visualisation de la musique permettra aux Glyph de réagir à la musique diffusée par ses haut-parleurs.

Au-delà de ça, j’ai hâte que Nothing me surprenne avec des améliorations pour les Glyph. Espérons que l’entreprise est à l’écoute.

Nothing Phone (1): logiciel

Le logiciel du Phone (1) a été l’objet d’une attention particulière dans les documents marketing de Nothing. En dehors de quelques défauts de jeunesse, je pense que Nothing a fourni une expérience logicielle positive. NothingOS est génial : simple à apprendre, sans bavures ni interruptions gênantes, et merveilleusement rapide et fluide.

Nothing OS fonctionne au-dessus d’Android 12, et n’est pas très différent de la version Android ou de ce que vous obtenez avec le Pixel Launcher, mais la plupart des changements ne font que rendre l’appareil plus convivial. Cette surcouche est légère en termes de personnalisations visuelles. Si vous êtes à la recherche d’un logiciel léger qui inclut la plupart des modifications d’Android 12, sans fioritures inutiles, vous vous sentirez comme chez vous.

Le logiciel ne vous harcèle pas pour changer tel paramètre, essayer telle fonctionnalité ou utiliser une autre application, principalement parce qu’il n’y a pas d’applications ou de fonctionnalités superflues. C’est un geste judicieux de la part de Nothing, qui rapproche l’expérience du Phone (1) de celle du Pixel 6. J’espère simplement que cela durera.

La police Dot Matrix, l’application Enregistreur conçue par Teenage Engineering, et les widgets du lanceur Nothing sont tous des ajouts mineurs, mais uniques qui ne sont pas intrusifs. Et si vous vous inquiétez de voir la police Dot Matrix partout dans l’interface utilisateur, ne vous inquiétez pas. Son utilisation est de bon goût et contrôlée.

Maintenant, parlons des mises à jour logicielles. Avec le Phone (1), Nothing s’est engagée à fournir trois mises à jour Android. Cela signifie que le smartphone devrait recevoir Android 15 et devrait recevoir des mises à jour de sécurité bimensuelles pendant quatre ans — jusqu’en 2026.

Plusieurs mises à jour logicielles depuis le lancement ont permis de corriger beaucoup de petits désagréments, notamment la possibilité de supprimer la barre de recherche Google de l’écran d’accueil. Si l’on considère que c’est le premier smartphone de Nothing, l’entreprise a fait un travail très impressionnant avec le logiciel dans son ensemble, que je n’ai pas voulu arrêter d’utiliser.

Nothing Phone (1): caméras

Lorsque j’ai reçu le Phone (1), la caméra était l’une des dernières choses que j’ai testées parce qu’elle offre des spécifications familières, donc j’avais déjà une idée de ce à quoi m’attendre. Alors que la caméra principale correspondait à mes attentes, le capteur ultra-large laissait initialement place à l’amélioration. Heureusement, la mise à jour Nothing OS 1.1.0 a amélioré les choses. Le HDR — qui était un peu incohérent lorsqu’il s’agissait de feuilles — est bien meilleur maintenant.

Le capteur photo principal de 50 mégapixels combine le capteur Sony IMX 766 1/1,56 PDAF avec un objectif OIS f/1,9, et est capable de capturer de superbes images. Les photos sont lumineuses, avec des couleurs vives et une belle profondeur de champ peu profonde. Quant au capteur ultra-large Samsung JN1 de 50 mégapixels, j’ai été initialement très déçu, au point d’envisager de ne jamais utiliser ce capteur. Mais comme mentionné ci-dessus, une mise à jour logicielle a sauvé ce capteur dans la plupart des conditions. Certains sujets resteront aléatoires, mais au moins je peux maintenant recommander le capteur ultra-large et m’attendre à ce qu’il donne des résultats utilisables.

Je suis assez impressionné par le mode nuit du Phone (1). Les images en basse lumière bénéficient d’une augmentation significative de la luminosité sans trop sacrifier les détails. Les couleurs sont également bien conservées, et ce système de caméra ne vous laissera pas tomber si vous êtes au restaurant avec des amis ou de la famille. Quant au mode portrait, il est conforme à la norme et fait un travail décent, mais je crois que le gros du travail est fait par la faible profondeur de champ du capteur photo principal plutôt que par le logiciel.

La caméra frontale de 16 mégapixels est tout simplement correcte. Elle a du mal la nuit, mais prend des photos utilisables si la lumière est suffisante.

refocus refocus refocus refocus

L’enregistrement vidéo sur le Phone (1) est également décent. Il prend en charge jusqu’à 4K 30 fps, avec des options pour 1080p à 60 fps et 1080p à 30 fps. La stabilisation est disponible dans tous les modes d’enregistrement, et sur les deux caméras arrière. Malheureusement, la caméra avant est limitée à 1080p à 30 fps.

Dans l’ensemble, les caméras du Phone (1) sont mitigées. Le capteur principal de 50 mégapixels fonctionne bien dans la plupart des conditions. La caméra ultra-large a encore besoin d’être améliorée, et la caméra frontale est juste moyenne. Mais en fin de compte, ce système de caméra est meilleur que ce que la plupart des smartphones de milieu de gamme ont à offrir.

Nothing Phone (1): autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie d’une capacité de 4 500 mAh offre une endurance respectable, permettant de tenir une journée complète. Pour mon cas d’utilisation, le Nothing Phone (1) fournit généralement environ 5 à 6 heures d’autonomie avant que je doive trouver un chargeur. Comme toujours avec les smartphones, cela ne fera qu’empirer avec le temps.

Il est possible que la batterie limitée soit due aux lumières du Glyph, mais je ne pense pas — le smartphone lui-même attribue la plus grande partie de sa consommation d’énergie à l’écran, ce qui est typique. De son côté, Nothing affirme que même en allumant toutes les lumières à fond pendant 10 minutes — un cas d’utilisation assez extrême — la batterie ne consomme que 0,5 % de sa capacité, l’impact de Glyph semble donc négligeable.

La bonne nouvelle est que si les lumières supplémentaires ne sont pas à blâmer, il est possible que Nothing puisse affiner le téléphone pour réduire la consommation de la batterie avec des réglages et des correctifs logiciels.

En ce qui concerne la recharge, le smartphone peut charger jusqu’à 33W, ce qui, selon moi, était suffisant pour restaurer 67 % de la batterie en une demi-heure. C’est plus rapide que ce que vous obtiendrez généralement de Samsung, Apple ou Google, mais cela reste bien en deçà des vitesses trouvées dans les smartphones de Xiaomi, OnePlus et autres, même à ce prix abordable.

Le fait que Nothing ait rejoint la tendance récente d’expédier le smartphone sans chargeur n’aide peut-être pas. C’est certainement plus respectueux de l’environnement, mais ce sera une frustration si vous ne possédez pas déjà un chargeur USB-C et que vous devez en trouver un.

Pour ceux qui préfèrent la recharge sans fil, je suis heureux d’annoncer que le Phone (1) prend en charge la recharge sans fil Qi de 15 W. Et si vous avez une paire d’écouteurs compatibles Qi, la recharge sans fil inversée de 5W est également disponible.

Nothing Phone (1): verdict

Le Nothing Phone (1) est-il à la hauteur de sa médiatisation ? Non, et Nothing n’a personne d’autre à blâmer pour cela. Ce n’est pas un smartphone révolutionnaire. Au-delà de l’attrait des lumières clignotantes des Glyph et des composants superposés du dos transparent, le Nothing Phone (1) offre une grande valeur. Au-delà de son design unique, le matériel et le logiciel ont tout d’un grand appareil d’une société prometteuse.

En fait, ce smartphone remplit toutes les conditions requises, avec un processeur plus que performant, un écran comparable à celui de smartphones coûtant au moins 150-200 euros de plus, et des caméras — du moins la principale — qui sont meilleures que prévu. Le Nothing Phone (1) n’est pas la révolution des smartphones qu’on nous avait promise, mais c’est un téléphone Android impressionnant, abordable et doté de spécifications respectables. Son design incandescent ne sera pas du goût de tout le monde, mais on ne peut pas dire qu’il soit ennuyeux.

À long terme, on peut espérer que Nothing sera suffisamment enhardi pour sortir de l’ombre de l’influence évidente de Cupertino et se forger une identité encore plus forte. En fait, je suis prêt à parier que pour son second opus la société va aller encore plus loin. Qu’il s’agisse d’une autre offre abordable ou d’un véritable flagship, je serai heureux d’avoir ce second modèle dans mes mains.