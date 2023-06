Le lancement du Nothing Phone (2) aura lieu le 11 juillet

Cela fait près d’un an que la société Nothing de Carl Pei a présenté son premier smartphone, le Nothing Phone (1).

De nombreuses rumeurs sur le prochain smartphone Nothing ont circulé en ligne, et aujourd’hui, la société a officiellement confirmé qu’elle lancera son smartphone de deuxième génération, baptisé Nothing Phone (2), le 11 juillet à 17 heures (heure française), lors d’un événement en ligne.

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx — Nothing (@nothing) June 13, 2023

Aucun autre détail officiel sur le lancement du Phone (2) n’a été communiqué, mais le successeur du smartphone de première génération devrait être un appareil haut de gamme. Nothing qualifie officiellement le Phone (2) de smartphone « phare ». Au cours des dernières semaines et des derniers mois, de nombreuses rumeurs et informations officielles ont filtré sur le Nothing Phone (2), et voici un rapide récapitulatif de tout ce que nous savons à ce jour.

Les rumeurs suggèrent que le Nothing Phone (2) aura un design analogue à celui de son prédécesseur, le Phone (1), avec une double caméra verticale à l’arrière, entourée de Glyphes LED. Cependant, il y aura un changement notable par rapport au Phone (1). D’après les rendus précédemment divulgués, les côtés du Phone (2) ne seront plus plats. Au lieu de cela, il aura un design incurvé, offrant une meilleure sensation dans la main.

En ce qui concerne les détails officiels, le Nothing Phone (2) sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. Bien qu’il ne soit pas le plus récent, ce chipset promet des performances plus rapides, une meilleure caméra et une meilleure autonomie. À ce propos, Nothing a également révélé que le Phone (2) sera doté d’une batterie de 4 700 mAh, soit 200 mAh de plus que le Phone (1).

Axé sur le développement durable

De plus, il sera axé sur le développement durable avec une empreinte carbone réduite de 53,45 kg, soit 8,6 % de moins que son prédécesseur, et un emballage en plastique. Il sera également fabriqué en Inde et inclura Nothing OS 2.0 basé sur Android 13, qui est censé être axé sur le minimalisme.

Mais ce qui est le plus intéressant à propos du Nothing Phone (2), c’est que ce smartphone sera lancé sur tous les principaux marchés, y compris les États-Unis. Le téléphone de première génération n’était disponible qu’en Europe et en Asie, mais le Nothing Phone (2) sera également disponible aux États-Unis. Nous pouvons nous attendre à ce que plus de détails soient disponibles à mesure que nous nous rapprochons du lancement.