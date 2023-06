Google déploie un ensemble de mises à jour pour la Pixel Watch et Fitbit

Google vient d’annoncer le déploiement d’une multitude de mises à jour logicielles pour la Pixel Watch et Fitbit. Il y en a tellement que c’est un peu confus et un peu partout, bien que les principaux points forts soient les niveaux d’oxygène dans le sang pendant la nuit (SpO2) et les alertes de fréquence cardiaque anormalement élevée et basse pour la Pixel Watch.

La fonction de suivi de l’oxygène dans le sang ne consistera pas en des contrôles ponctuels comme sur l’Apple Watch ou la Galaxy Watch de Samsung. Au lieu de cela, la Pixel Watch surveillera passivement votre SpO2 pendant que vous dormez, comme le fait Fitbit avec ses smartwatches. C’est en fait une bonne chose, car cela vous permet de voir les tendances à plus long terme plutôt qu’une lecture unique et aléatoire.

Par ailleurs, les notifications de fréquence cardiaque élevée ou basse sont un élément essentiel des wearables modernes. Contrairement aux électrocardiogrammes pour la détection de la fibrillation auriculaire — dont la Pixel Watch était déjà équipée — ces notifications déclenchent des alertes lorsque la montre détecte une chute ou un pic soudains de la fréquence cardiaque au-dessus des niveaux normaux au repos.

Outre les alertes relatives à l’oxygène dans le sang et aux anomalies du rythme cardiaque, Google ajoute une fonction de pause automatique pour les entraînements de course, de marche et de cyclisme. Ainsi, si vous êtes bloqué à un coin de rue en attendant le feu vert pendant votre course, la Pixel Watch devrait être capable de se mettre automatiquement en pause et de redémarrer sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Ce n’est pas la première fois que Google se penche sur cette étrange lacune dans les fonctions de santé depuis le lancement de la Pixel Watch. En novembre dernier, par exemple, il a déployé une mise à jour ajoutant la fonction Profil de sommeil de Fitbit à la Pixel Watch.

D’autres nouveautés

Si c’était tout, il s’agirait d’une mise à jour assez simple. Cependant, il y a encore plus de mises à jour apparemment aléatoires pour les Pixel et Fitbit. Google étend Assistant sur la Pixel Watch à davantage de pays et ajoute trois nouvelles tuiles Spotify. En ce qui concerne les accessoires, Google lancera de nouveaux bracelets à maillons métallisé argent brossé ou noir mat le 16 juin au prix exorbitant de 199 euros.

Google semble également vouloir mettre de l’ordre dans le désordre des fonctionnalités pour les propriétaires de Fitbit. Si vous possédez un Charge 5, Luxe, Inspire 3, Versa 4 ou Sense 2, vous pouvez également vous attendre à de nouvelles modifications de l’interface utilisateur cette semaine. Tous les appareils susmentionnés bénéficieront d’une meilleure prise en charge des caractères globaux et du texte de droite à gauche. Vous pourrez également consulter votre score de préparation quotidienne à partir du poignet sur tous les appareils Fitbit. Les utilisateurs de Versa 4 et de Sense 2 auront également accès à des tuiles de santé menstruelle.