L’éditeur de script de Google Home est disponible dès maintenant

Dans le cadre de ses efforts continus pour offrir une expérience de la maison connectée de premier choix, l’application Google Home introduit une fonction « Éditeur de script » qui prend en charge des routines d’automatisation avancées.

En 2022, Google a annoncé qu’elle prévoyait de lancer un nouvel éditeur de script pour Google Home en 2023. Ce jour est enfin arrivé, et il vous permettra d’en faire plus que jamais avec votre maison connectée.

Selon The Verge, l’outil d’édition de scripts de Google est disponible dès aujourd’hui sur home.google.com pour ceux qui font partie de la preview public de Google Home. L’outil sera également disponible sur l’application Google Home, mais cette preview ne sera pas mise en ligne avant demain. On ne sait pas encore quand l’éditeur de script sera disponible pour tous les autres utilisateurs.

Les fonctions d’automatisation de Google Home, communément appelées « routines », offrent déjà un large éventail de possibilités. Les utilisateurs peuvent assigner des commandes vocales pour exécuter une série d’actions ou utiliser des capteurs et des appareils pour déclencher des actions sur d’autres appareils.

L’éditeur de scripts pour Google Home, dont le déploiement débute aujourd’hui, vise à libérer tout le potentiel de l’automatisation. Grâce à ce dernier, Google Home pourra désormais autoriser plusieurs démarrages et actions, ainsi que proposer des options plus avancées pour les automatismes.

Comme l’indique Google, il « offrira plus de 100 nouvelles fonctionnalités et capacités pour s’adapter à votre compréhension unique de votre maison et à ce que vous voulez qu’elle fasse ». Par exemple, les utilisateurs pourront définir des conditions plus complexes, comme fermer les stores après 18 heures uniquement si la télévision est allumée.

Il vaut savoir coder

Parmi les autres exemples fournis par Google, citons l’assombrissement des lumières et la descente des stores lorsque la télévision du salon est allumée après la tombée de la nuit, le clignotement des lumières rouges et bleues lorsque le détecteur de fumée est activé, et le clignotement des lumières dans la pièce où l’occupation est détectée lorsque l’on appuie sur la sonnette de la porte.

Cependant, pour utiliser l’éditeur de script, vous devez savoir comment coder. Cette fonction n’est donc pas destinée à tout le monde. Elle s’adresse plutôt aux consommateurs techniques qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur maison connectée.