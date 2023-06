OpenAI aurait averti Microsoft des réponses bizarres de l’IA à Bing

by

Le chatbot Bing Chat de Microsoft est en bien meilleure posture qu’il ne l’était lors de sa sortie en février, mais il est difficile d’ignorer les problèmes que le chatbot alimenté par GPT-4 a rencontrés lors de sa sortie. Il nous a dit qu’il voulait être humain, après tout, et il s’est souvent mis à répondre de manière désordonnée. Selon un nouveau rapport, Microsoft a été prévenue de ces types de réponses et a décidé de lancer Bing Chat malgré tout.

Selon le Wall Street Journal, OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT et du modèle GPT-4 qui alimente Bing Chat, a mis en garde Microsoft contre l’intégration de son premier modèle d’IA dans Bing Chat. OpenAI a notamment signalé les réponses « inexactes ou bizarres », ce que Microsoft semble avoir ignoré.

Le rapport décrit une tension unique entre OpenAI et Microsoft, qui ont conclu une sorte de partenariat ouvert au cours des dernières années. Les modèles d’OpenAI sont construits sur du matériel Microsoft (y compris des milliers de GPU Nvidia), et Microsoft exploite la technologie de l’entreprise dans Bing, Microsoft Office et Windows lui-même. Au début de l’année 2023, Microsoft a même investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, manquant de peu de racheter l’entreprise.

Malgré cela, le rapport affirme que les employés de Microsoft ont des problèmes avec l’accès restreint aux modèles d’OpenAI, et qu’ils craignaient que ChatGPT ne fasse de l’ombre à Bing Chat, qui est inondé d’IA. Pour ne rien arranger, le Wall Street Journal rapporte qu’OpenAI et Microsoft vendent tous deux la technologie d’OpenAI, ce qui conduit à des situations où les vendeurs ont affaire à des contacts dans les deux entreprises.

Le partenariat entre Microsoft et OpenAI est assez unique et a donné lieu à des conflits en coulisses, car les deux entreprises se soutiennent et se concurrencent à la fois.

Un partenariat houleux

Selon le rapport, le principal problème est que Microsoft et OpenAI tentent de gagner de l’argent avec un produit analogue. Microsoft soutenant OpenAI sans la contrôler, le développeur de ChatGPT est libre de conclure des partenariats avec d’autres entreprises, dont certaines peuvent directement concurrencer les produits de Microsoft.

D’après ce que nous avons vu, les avertissements d’OpenAI ne sont pas sans fondement. Peu après le lancement de Bing Chat, Microsoft a limité le nombre de réponses que les utilisateurs pouvaient recevoir au cours d’une même session. Depuis, Microsoft a lentement levé cette restriction au fur et à mesure que le modèle GPT-4 de Bing Chat s’affinait. Des rapports suggèrent que certains employés de Microsoft font souvent référence à « Sydney », se moquant ainsi des premiers jours de Bing Chat (nom de code Sydney) et de ses réponses.