Le prochain MacBook Air d’Apple pourrait être un grand pas en avant

Avant qu’Apple ne dévoile le MacBook Air de 15 pouces lors de sa Worldwide Developers Conference (WWDC), les spéculations allaient bon train quant à la puce qui équiperait l’appareil. Malheureusement, nous savons aujourd’hui qu’il ne sera pas équipé d’une puce de nouvelle génération, mais il se pourrait que nous n’ayons pas à attendre longtemps avant que cela ne change.

En effet, Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, affirme que Apple travaille déjà sur une nouvelle version du MacBook Air de 15 pouces qui sera équipée d’une puce M3. Ce nouveau modèle pourrait voir le jour dès 2024, selon le rapport de Gurman.

C’est une excellente nouvelle pour les fans d’Apple, car l’actuel MacBook Air de 15 pouces est loin d’être aussi révolutionnaire qu’on pourrait le croire. En fait, le seul facteur de différenciation par rapport au MacBook Air de 13 pouces est la taille de l’écran. Il semble un peu perdu dans la gamme actuelle des Mac d’Apple.

Tout pourrait changer avec la puce M3, qui devrait constituer une avancée substantielle par rapport à la puce M2 du dernier MacBook Air de 15 pouces. Selon les rumeurs, elle sera fabriquée à l’aide d’un processus de 3 nanomètres, alors que la puce M2 est fabriquée à l’aide d’un processus de 5 nanomètres. Ce procédé plus petit devrait permettre d’obtenir une puce beaucoup plus puissante et efficace, qui semble d’ailleurs déjà dépasser les attentes lors des tests.

Il est intéressant de noter que la puce M3 du MacBook Air de 15 pouces pourrait avoir un nombre de cœurs de CPU et de GPU assez analogue à celui de la puce M2, selon Gurman. Apple augmente souvent le nombre de cœurs d’une génération à l’autre — le M2 Ultra du nouveau Mac Pro dispose d’un CPU à 24 cœurs et d’un GPU à 60 cœurs, contre un CPU à 20 cœurs et un GPU à 48 cœurs pour le M1 Ultra.

Faire plus avec moins

Toutefois, si le processus de 3 nm du M3 le rend beaucoup plus efficace et puissant, il ne sera peut-être pas nécessaire d’augmenter le nombre de cœurs dans le prochain MacBook Air. Au contraire, il pourrait être en mesure de faire beaucoup plus avec moins.

Outre le nouveau MacBook Air de 15 pouces, Gurman affirme également que la puce M3 sera intégrée à un nouvel iMac et à un nouveau MacBook Pro de 13 pouces, qui pourraient tous deux faire partie de la gamme Mac 2023 d’Apple ou être lancés l’année prochaine.

Cela signifie que si vous êtes intéressé par la puce M3 il faudra patienter. Si Gurman a raison, les fans de Mac pourraient avoir de quoi se réjouir.