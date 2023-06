Microsoft annonce que les consoles de nouvelle génération seront disponibles d’ici 2028

La bataille juridique entre Microsoft et la Federal Trade Commission au sujet du projet d’acquisition d’Activision Blizzard par la société a commencé. Même si l’audience très médiatisée ne devrait pas durer plus de cinq jours, il est probable que l’issue de ce procès aura des répercussions durables sur l’ensemble du secteur. Il s’agit notamment de la manière dont Xbox et PlayStation aborderont la prochaine vague de matériel de jeux vidéo.

Selon des documents judiciaires obtenus par IGN, Microsoft a actuellement fixé à 2028 l’année de démarrage de la neuvième génération de consoles. Cela signifie que la PlayStation 6, dont on parle déjà, ainsi qu’une nouvelle Xbox théorique, pourraient être lancées cette année-là ou aux alentours.

Les Series S et X de la Xbox et la PlayStation 5 fêteront leurs trois ans cet automne, ce qui laisse au public jusqu’à cinq ans pour que les prochaines machines apportent l’expérience du jeu à tous. Il est important de noter que la transition entre la Xbox One et les Series S et X de la Xbox a pris 7 ans, puisque la première console est sortie en 2013 et l’actuelle en 2020. Il en va de même pour la PlayStation de Sony, dont la PS4 est sortie en 2013 et la PS5 au cours de la première année de la pandémie.

Cette information intéressante a été révélée par Microsoft elle-même, qui a présenté un rapport de 77 pages pour défendre son intention controversée d’acheter Activision Blizzard pour plus de 68 millions de dollars.

Une partie de ce rapport concernait la franchise très populaire d’Activision, « Call of Duty », dont beaucoup craignent qu’elle ne perde sa fonctionnalité multiplateforme avec la PlayStation si l’accord avec Microsoft se concrétise. Toutefois, Microsoft a réfuté ces théories. « Ce terme irait, dans tous les cas, au-delà de la période prévue pour le lancement de la prochaine génération de consoles (en 2028) », écrit l’entreprise, faisant référence à sa promesse de 10 ans d’offrir les jeux « Call of Duty » sur PlayStation.

Ainsi, « Call of Duty sera publié sur les consoles PlayStation suivantes si l’une d’entre elles sort pendant la durée de l’accord ».

Fuite accidentelle ou jeu intentionnel ?

Cette annonce semble très intéressante et pourrait changer la donne, d’autant plus que la PlayStation 5 fait toujours l’objet d’une forte demande de la part des consommateurs plus de deux ans après sa sortie. Toutefois, certains pourraient s’interroger sur l’objectif réel de cette annonce dans le cadre du procès intenté par la FTC à Microsoft. S’agit-il d’une fausse pause interne sur une information sous embargo, ou s’agit-il d’une révélation intentionnelle visant à minimiser l’importance du plus grand concurrent de Microsoft ?

Si vous avez suivi l’évolution de ce procès, vous savez que la PlayStation 6 en fait partie intégrante. En effet, Sony a reconnu le modèle pour la première fois en mars 2023, lorsqu’elle a déposé une plainte auprès de l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) au sujet de l’offre. L’institution, également connue sous le nom de CMA, a également contesté la proposition de Microsoft devant les tribunaux, Sony écrivant que l’achat pourrait priver sa prochaine console des épisodes de « Call of Duty » et d’autres jeux produits par Activision Blizzard d’ici à 2027.

Quelle que soit l’intention qui sous-tend cette nouvelle, il est intéressant de constater que Sony semble travailler d’arrache-pied au développement d’une toute nouvelle console de jeu. En même temps, il est important de reconnaître les tactiques potentiellement louches derrière cette nouvelle fuite, car elle pourrait être utilisée pour détourner l’attention de l’audience de la FTC.