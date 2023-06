Amazon dévoilerait un plan Prime Video financé par la publicité

Amazon n’est pas étranger à la publicité. Son marché des sports en live comporte déjà des diffusions publicitaires, tandis que son service de streaming Freevee se maintient principalement grâce aux publicités tout en offrant un catalogue de milliers de films et de séries TV. Les chaînes de Fire TV, lancées en mai, proposent à la fois des volets sans publicité et avec publicité. Jusqu’à présent, Amazon n’a mené que des discussions internes au cours des dernières semaines, mais n’aurait pas encore décidé comment — et quand — injecter des publicités dans l’expérience de streaming Prime Video.

On ne sait pas encore exactement comment Amazon pourrait introduire un plan financé par la publicité. L’une des options envisagées, qui sera certainement impopulaire, consiste à introduire davantage de publicités dans les forfaits existants, puis à donner aux clients la possibilité de payer plus cher pour les supprimer.