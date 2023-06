Le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome renforce la sécurité

Google travaille sur une importante mise à jour de sécurité qui introduira un total de 7 nouvelles fonctionnalités dans Chrome pour les ordinateurs de bureau et iOS.

Le gestionnaire de mots de passe de Google n’a cessé d’enrichir sa liste de fonctionnalités et de mettre à jour ses mesures de sécurité à un rythme relativement régulier, sans aucun signe d’arrêt de sitôt — ce qui est logique, étant donné l’éternelle lutte contre le piratage et les autres risques liés à la sécurité en ligne.

La fonction de jonglage de mots de passe, centrée sur Chrome, fait l’objet d’une nouvelle série de modifications et d’améliorations, réparties entre les versions de bureau et les versions mobiles.

Ces mises à jour — dont la plupart sont déjà disponibles, mais dont certaines sont encore en préparation — visent à rendre le gestionnaire de mots de passe Google un peu plus convivial, plus sûr et plus sécurisé. En fonction de votre matériel, vous devrez peut-être activer manuellement une ou plusieurs de ces nouvelles fonctionnalités.

N’oubliez pas que le Gestionnaire de mots de passe est un aspect du navigateur web Chrome de Google, et non une application distincte, de sorte que si vous utilisez un autre navigateur, vous n’aurez accès à aucune de ces fonctionnalités. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe reste néanmoins une bonne idée.

Nouveautés

Le changement le plus immédiatement perceptible est que vous pouvez désormais donner au gestionnaire de mots de passe sa propre pseudo-application en créant un raccourci sur le bureau. Cependant, il est également mis en avant dans Chrome lui-même. Désormais, vous pouvez accéder rapidement à la fonctionnalité depuis le menu Chrome, et une option « Gérer les mots de passe » apparaîtra désormais avec des invites de remplissage automatique de mot de passe.

En outre, vous pouvez également ajouter des notes à vos informations de mot de passe, telles que des codes PIN, des informations d’identification, des étiquettes pour vous aider à suivre plusieurs comptes, etc.

Les mots de passe enregistrés à partir d’autres services de mots de passe peuvent être exportés et importés dans Password Manager sous la forme d’un fichier .csv. Toutefois, il semble que l’outil ne pourra intégrer vos informations qu’à partir de certaines applications. Ces applications sont Microsoft Edge, Safari, 1Password, Bitwarden, Dashlane et LastPass. Rien n’est dit sur la prise en charge d’autres sources à l’avenir.

Une nouvelle version pour iOS

La version iOS de Password Manager fait l’objet d’une refonte de l’interface, avec des invites de remplissage automatique plus grandes et des comptes multiples pour le même site Web regroupés pour une sélection plus facile.

D’autres fonctionnalités sont également en cours d’élaboration, mais elles ne sont pas encore disponibles. Dans les mois à venir, Password Manager sur iOS ajoutera la prise en charge de la vérification des mots de passe pour vous indiquer si l’un de vos mots de passe est faible, s’il est utilisé sur plusieurs comptes ou s’il a été compromis. La prise en charge de la vérification biométrique (auparavant uniquement sur les appareils mobiles) pour la reconnaissance faciale, l’identification des empreintes digitales et plus encore — en fonction de ce que votre matériel peut supporter — est également en route vers la version de bureau de Password Manager « bientôt ». Dans les deux cas, Google n’a pas encore fourni de date de sortie précise.